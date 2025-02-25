Китаянка зарабатывает 41 тыс. долларов в день, ничего не делая

«Мы не воровали, мы не грабили. Все деньги, которые мы зарабатываем, достаются нам с трудом. Когда я сказала, что ничего не делала весь день, я хотела спровоцировать людей. Думаете, я действительно могу ничего не делать весь день? Я сказала это просто для того, чтобы разозлить этих ненавистников», — сказала Гу.