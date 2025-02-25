Китаянка зарабатывает 41 тыс. долларов в день, ничего не делая

Китаянка в Сети похвасталась тем, что она заработала 300 тысяч юаней (3,6 миллиона рублей) за один день, просто лежа в кровати. Сама девушка говорит, что эти деньги она заработала тяжелым трудом. Об этом пишет South China Morning Post.
У инфлюенсерши с псевдонимом Гу Сиси почти пять миллионов подписчиков. В Сети она прославилась благодаря странным трюкам, например, в одном из своих видео она проглотила шарик для пинг-понга. Ранее ее аккаунт неоднократно временно блокировали за публикацию «вульгарного контента», в том числе за оскорбления людей и даже за то, что она в прямом эфире мыла ягодицы, чтобы увеличить трафик.
В своей онлайн-трансляции она поделилась, что только за февраль заработала более 12,3 миллиона юаней (148,3 миллиона рублей). «Сегодня я весь день лежала в постели, ничего не делала и всё равно получила 1,16 миллиона юаней на продажах в своём магазине Douyin», — сказала девушка.
Пользователи Сети раскритиковали девушку за ее высокий заработок, на что она ответила, что ее доходы — «это заработанные тяжелым трудом деньги».
«Мы не воровали, мы не грабили. Все деньги, которые мы зарабатываем, достаются нам с трудом. Когда я сказала, что ничего не делала весь день, я хотела спровоцировать людей. Думаете, я действительно могу ничего не делать весь день? Я сказала это просто для того, чтобы разозлить этих ненавистников», — сказала Гу.
Однако ее комментарии не смогли утихомирить гнев общественности. Многие люди попросили заблокировать аккаунт Гу, чтобы она перестала «так усердно работать».
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