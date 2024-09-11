В Китае мама хотела проучить сына за плохую учебу, а он нашел работу мечты

Мальчик, живущий Восточном Китае, бросил школу. Этот рядовой факт — финал истории, которую можно считать современной притчей. Мальчик плохо учился, мама решила его проучить и отправила работать: продавать закуски в ларьке. За десять дней парень заработал 10 тысяч юаней (примерно 128 тысяч рублей) и пришел к выводу, что школа, видимо, вовсе ему не нужна.
О занятном происшествии рассказала газета South China Morning Post, которая взяла у мамы мальчика интервью. Фамилия матери — Дэн, а ее сына зовут Шэнь. Имя матери издание решило не раскрывать.
Шэню 17 лет, и его не слишком увлекала учеба. Когда мать заметила, что оценки сына совсем испортились, она решила, что ему надо преподать урок, и показать, как живут те, кто плохо учился в школе (то есть, к примеру, она сама).
Дэн три года торговала жареной курицей с уличного лотка и решила, что тяготы низкооплачиваемого труда прояснят сыну, почему важно получать образование. Деньги под ногами не валяются, и нужно учиться и трудиться, чтобы их получить — примерно такой должна была быть мораль у этой истории. Вышло, впрочем, совсем иначе.
Шэнь с помощью матери приделал к своему электровелосипеду лоток и с энтузиазмом, который ее удивил, взялся за работу. Еду на продажу он готовил сам: юноша посещал занятия по кулинарии. Каждый день Шэнь уже в 9 утра стоял у плиты и готовил, потом ехал за 13 километров от дома и в 4 часа дня открывал свой лоток, где продавал курицу до 3 часов ночи, после чего ехал назад и все повторялось.
Таким образом Шэнь заработал 10 тысяч юаней за 10 дней и уже нашел постоянных клиентов. Теперь мальчик хочет заработать на новый трехколесный электровелосипед, а мать не устает поражаться трудолюбию и усердию сына. «Никогда бы не подумала, что работа может так его увлечь», — признается она.
В результате юноша совсем забросил учебу и отчислился из школы. Мать приняла выбор сына. Сперва она пыталась его переубедить, но в итоге решила, что родительский долг — поддерживать начинания детей.
История быстро разлетелась по социальным сетям, и пользователи поддержали юношу. Многие согласились, что стать мастером своего дела не менее ценно, чем получить образование. Кроме того, комментаторы активно поддержали и мать юноши за то, что та не пытается указывать, как ему жить.
Таких суровых родителей в Китае много — для них даже есть специальный термин «мама-тигр» и «папа-волк». Они воспитывают детей в строгости и всегда точно знают, как для ребенка будет лучше и чем он должен заниматься по жизни.
А про таких родителей, как мать Шэня, говорят, что они идут «путем Будды»: принимают своих отпрысков такими, как есть, лишь бы те были здоровы и счастливы.
Ранее рассказывали, что девушки в Китае больше не хотят ходить на свидания с мальчиками — они предпочитают девушек, которые «косплеят» их любимых персонажей-мужчин.