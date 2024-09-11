В Китае мама хотела проучить сына за плохую учебу, а он нашел работу мечты

Шэнь с помощью матери приделал к своему электровелосипеду лоток и с энтузиазмом, который ее удивил, взялся за работу. Еду на продажу он готовил сам: юноша посещал занятия по кулинарии. Каждый день Шэнь уже в 9 утра стоял у плиты и готовил, потом ехал за 13 километров от дома и в 4 часа дня открывал свой лоток, где продавал курицу до 3 часов ночи, после чего ехал назад и все повторялось.