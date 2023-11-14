Китаянка развелась c супругом из-за его хобби. Вы удивитесь

Женщина из провинции Хунань на юге Китая пожаловалась на своего бывшего мужа в социальных сетях. Ее пост стал вирусным, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Блогер известна под ником Чжао, а мужа она в своих публикациях называет Пенгом. Она призналась, что развелась с супругом из-за его одержимости бегом. Женщина говорит, что впала в депрессию, потому что их отношения испортились из-за увлечения супруга. Его хобби, утверждает Чжао, разрушило семью.

Поводом для вирусного поста стал рассказ общей дочери Чжао и Пенга. По словам ребенка, отец оставил ее на несколько часов одну в машине, а сам отправился на соревнование по бегу. Отец якобы купил дочери перекус и дал ей поиграть в свой телефон. Возраст девочки не уточняется, после развода родителей она жила с отцом.

В беседе с изданием Toutiao News Пенг заявил, что пробежал всего 1,5 км и вернулся к машине, чтобы уложить девочку спать.

«Если ее не устраивает мое решение, пусть подает в суд и забирает дочь себе», — цитируют в публикации Пенга.

Его поступок раскритиковали в Сети, пишет SCMP.

«Он и правда, эгоист», «Опасно запирать ребенка в машине. Что бы он делал, если б с девочкой что-то случилось», — цитирует СМИ комментарии пользователей.