Китаянка пять лет выдавала себя за мертвую близняшку

Близнецов часто путают: иногда это приводит к комическим ситуациям, а порой такая история может разбить сердце. Нечто подобное произошло в одной китайской семье, где были две сестры-близняшки: как выяснилось, пять лет назад одна из них погибла, а вторая продолжила притворяться обеими сразу, чтобы не расстраивать родню.
Историю двойняшек рассказала газета South China Morning Post. Хотя первой обо всем сообщила сама героиня, Энни Ню — 34-летняя блогерша китайско происхождения из Канады. Своей историей она поделилась с 200 000 подписчиков, рассказав им, что пять лет назад ее родная сестра-близнец погибла от менингита.
Родители Энни, конечно, узнали правду сразу, а вот пожилым бабушке и дедушке рассказать никто не решился. Когда девочкам было 10, родители эмигрировали с ними в Канаду, и с тех пор с бабушкой и дедушкой они почти не виделись.
Как объяснила Энни, обоим старикам было 92 года, и все боялись, что они не переживут грустную новость. Кроме того, среди традиционных китайцев смерть младшего поколения прежде старшего считается дурным знаком.
В итоге девушка, воспользовавшись тем, что их с сестрой голоса были похожи, стала звонить родным от лица сестры. История затянулась: в итоге обман продлился пять лет. Спустя три года бабушка Энни скончалась: на смертном одре родители девушки рассказали ей о том, что внучка ждет ее в загробном мире.
После того, как правда вышла наружу, девушка записала еще одно видео, где призналась, что родственники сняли со стены все фотографии с ней и сестрой. Оба видео набрали больше 7 миллионов просмотров.
Многие пользователи признались, что в историю трудно поверить, и вступились за бабушку с дедушкой: по их мнению, те заслуживали знать правду. Другие же привели примеры из жизни своих семей, когда новость о смерти детей или внуков становилась для старшего поколения непоправимым ударом.
В любом случае, большинство выразило девушке сочувствие — а снятые фотографии они объяснили тем, что на них очень грустно смотреть.
Издание также вспомнило другие схожие истории. В этом же декабре 38-летняя женщина из провинции Гуйчжоу переоделась собственной матерью, которой не стало полгода назад.
Так она решила утешить бабушку с болезнью Альцгеймера, которая никак не могла запомнить печальное событие и не понимала, куда пропала е дочь.
А в марте этого же года мужчина из провинции Ляонинь использовал искусственный интеллект, чтобы изменять голос и внешность на видеозвонках и выдавать себя за скончавшегося отца, чтобы не расстраивать бабушку. Обе истории вызвали массу сочувствия в социальных сетях.
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