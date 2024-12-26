Китаянка пять лет выдавала себя за мертвую близняшку

Близнецов часто путают: иногда это приводит к комическим ситуациям, а порой такая история может разбить сердце. Нечто подобное произошло в одной китайской семье, где были две сестры-близняшки: как выяснилось, пять лет назад одна из них погибла, а вторая продолжила притворяться обеими сразу, чтобы не расстраивать родню.