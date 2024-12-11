Китаянка продержалась восемь часов без смартфона и не волновалась

Сегодня смартфон — предмет первой необходимости, и большинство не расстается с ним ни на минуту. Отсутствие смартфона — большой стресс. Те, кто считает, что способен с ним справиться, могут даже принять участие в конкурсе, который проводят в китайском Чунцине — там всем желающим предлагали проверить, как долго они смогут обходиться без смартфона.