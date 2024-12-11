Китаянка продержалась восемь часов без смартфона и не волновалась

Считаные десятилетия назад трудно было представить, как изменит нашу жизнь мобильный телефон, а затем смартфон: люди не могли перепроверить маршрут, расписание, написать текст с уточнением, узнать последние новости или в любую минуту посмотреть необходимые смешные картинки с котятами.
Сегодня смартфон — предмет первой необходимости, и большинство не расстается с ним ни на минуту. Отсутствие смартфона — большой стресс. Те, кто считает, что способен с ним справиться, могут даже принять участие в конкурсе, который проводят в китайском Чунцине — там всем желающим предлагали проверить, как долго они смогут обходиться без смартфона.
Про конкурс рассказала газета South China Morning Post. Всего было подано сто заявок на участие. Жюри отобрало из них десять конкурсантов, перед которыми стояла простая, на первый взгляд, задача: провести восемь часов на выделенной кровати.
Перед началом конкурса участники сдали свои телефоны — в течение восьми часов они не могли пользоваться вообще никакими электронными устройствами, включая планшеты и ноутбуки.
В случае экстренной необходимости, впрочем, разрешалось позвонить членам семьи по старому кнопочному телефону, которые предоставили организаторы.
Кроме того, участникам не разрешалось вставать с кровати: отлучиться можно было только в туалет и не дольше, чем на пять минут. Еду и напитки тоже предоставили организаторы; есть и пить нужно было, не вставая с кровати.
Кроме этого, участникам было нельзя спать или испытывать тревогу: чтобы вычислить последнее, к запястьям конкурсантов подключили специальные браслеты, которые следили за сном и уровнем тревожности.
Большинство тех, кто решил побороться за приз, просто читали книги или отдыхали с закрытыми глазами.
После восьми часов победительницей, согласно мнению жюри, была признана женщина по имени Дун — она набрала 88,99 баллов из 100 возможных. Организаторы объяснили оценку: Дун реже всех покидала кровать, не засыпала и меньше всех тревожилась.
Соревнование транслировалось в соцсетях: Дун пришла на игру в пижаме, поэтому зрители так ее и прозвали: «сестрица в пижаме». Она выиграла главный приз — десять тысяч юаней (136 тысяч рублей).
Сама Дун работает менеджером по продажам в финансовой компании. В свободное время она занимается с ребенком, и редко проводит время со смартфоном.
Сам конкурс проходил в магазине по продаже кроватей. Какая компания его спонсировала и какой замысел был у организаторов, пока неизвестно.
Многие китайские пользователи соцсетей оценили конкурс и написали под трансляцией, что тоже хотели бы принять в нем участие. Впрочем, некоторые иронизируют, что их бабушки и дедушки запросто заняли бы первое место, даже не заметив проблему.
По китайскому телевидению часто показывают социальную рекламу, которая призывает граждан меньше сидеть в смартфонах, а в начале года героем соцсетей стал студент, который объездил 24 провинции страны за 134 дня, не пользуясь при этом никакой техникой.
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