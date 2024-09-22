Китаянка отомстила парню за измены с 300 женщинами

Иногда, чтобы отомстить обидчику, достаточно рассказать о причине боли. Но как сделать это грамотно, чтобы не упустить важных деталей? Сверстать презентацию!
Именно так поступила китаянка, когда выяснила, что парень ей изменяет. Девушка выяснила, что молодой человек изменил ей с тремя сотнями женщин за год. Героиню так потрясло число его романтических увлечений, что она решила: о такой любвеобильности должен знать каждый.
Девушка сверстала подробную презентацию о похождениях своего кавалера (всего вышло 58 слайдов) и выложила в китайскую социальную сеть Weibo 19 сентября. К моменту, когда про случай рассказала газета South China Morning Post, пост девушки набрал уже 300 миллионов просмотров.
Пара начала встречаться в прошлом октябре, и молодой человек по фамилии Ши поначалу показался героине джентльменом. Он стажировался на менеджера в штаб-квартире крупного китайского банка Merchants Bank в Шэньчжэне.
Спустя полгода, в июне, девушка случайно заглянула в телефон своего избранника и была шокирована огромным числом переписок с разными женщинами. Всего она насчитала около 300 переписок с незнакомками, где ее кавалер флиртовал с ними и пытался склонить к сексуальной связи.
Часто переписки явно заканчивались удачей: это подтверждали многочисленные фотографии эротического характера. На некоторых ловелас явно документировал свой секс с другими женщинами. Переписки он обзывал биржевыми терминами — возможно, в целях маскировки.
Кроме того, согласно презентации, с марта по август экс-возлюбленный девять раз обращался к услугам секс-работниц. Каждая встреча обошлась Ши в суммы от 2500 до 5000 юаней (примерно от 33 до 66 тысяч рублей).
Как сообщила девушка, сразу после неприятной находки она решила поговорить с мужчиной, но тот упал любимой в ноги, умолял никому не рассказывать и поклялся, что больше подобное не повторится. Подруга решила не расстраивать родителей Ши и пообещала оставить его похождения в тайне.
Но в сентябре китаянка выяснила, что жених продолжает ей изменять, и в этот раз сердце девушки не дрогнуло.
Ши недавно закончил экономический факультет Университета Сямыня и стал участником программы подготовки молодых кадров в банковской сфере: так он и стал стажером. Это перспективная программа для молодых лидеров с хорошими перспективами и достойной денежной оплатой даже на этапе стажировки.
Впрочем, для Ши все перспективы на этом закончились: 19 сентября банк выпустил заявление о том, что немедленно расторгает контракт Ши и уже подал запрос на исключение горе-любовника из Коммунистической партии.
Девушка отдельно указала, что о встречах Ши с секс-работницами она сообщила еще и в полицию: в Китае подобные услуги незаконны.
Поступок китаянки вызвал очень разные реакции у пользователей соцсети. Например, юрист Ляо Хуа считает, что публикацию персональной информации можно считать вторжением в частную жизнь, так что юридически героиня не права.
Издание привело еще два интересных комментария. Один пользователь восхищается поступком: «вот как ведет себя сильная женщина! Она заставила его заплатить за неверность».
Другой пользователь задается логичным вопросом: неужели у сотрудников этого банка настолько низкая нагрузка, что герой всего за год нашел время, силы и деньги на то, чтобы изменить девушке с тремя сотнями других?
Ранее рассказывали, что в Китае появилась новая услуга: расстающиеся пары заказывают специальную фотосессию, чтобы запечатлеть финал отношений. Впрочем, нашу героиню она вряд ли заинтересует.