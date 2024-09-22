Китаянка отомстила парню за измены с 300 женщинами

Именно так поступила китаянка, когда выяснила, что парень ей изменяет. Девушка выяснила, что молодой человек изменил ей с тремя сотнями женщин за год. Героиню так потрясло число его романтических увлечений, что она решила: о такой любвеобильности должен знать каждый.