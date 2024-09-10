Китаянка набрала 20 кг за год из-за стресса на работе

24-летняя китаянка по имени Оуян Вэньцзин (Ouyang Wenjing) набрала 20 кг за год из-за стресса на работе. Она часто работала сверхурочно, а основу ее рациона составляла еда из доставки. Об этом сообщает South China Morning Post.
Девушка не впервые столкнулась с избыточным весом. Сообщается, что в старших классах школы она весила 105 кг, однако затем за несколько лет она сбросила 45 кг. Потом вес вернулся снова — из-за напряженной работы. Она рассказала, что новая работа стала «катастрофой» для ее физического и психического здоровья. При этом характер работы и профессию китаянка не назвала.
Оуян Вэньцзин поделилась в социальных сетях, что в течение года она часто работала сверхурочно, у нее был ненормированный график. Из-за отсутствия времени она не готовила себе еду и питалась только готовыми продуктами из доставки.
После увольнения вес китаянки начал уходить. Она начала придерживаться сбалансированного питания и призналась, что сейчас чувствует себя намного лучше.
Несмотря на то что трудовое законодательство Китая запрещает сотрудникам работать более 40 часов в неделю, многие работодатели пренебрегают этими правилами. В Китае до сих пор распространена схема «996» — работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Сообщается, что жителям страны довольно трудно найти работу, предполагающую два выходных в неделю.
Врачи советуют людям, сталкивающимся с этой проблемой «ожирения от переутомления», придерживаться более сбалансированного питания, включать в рацион больше овощей и стараться находить время для физических упражнений.
Ранее главный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала, что жители больших городов часто страдают «синдромом мегаполиса». Этот термин означает дефицит полезных нутриентов и накопление в организме человека вредных веществ. Чаще всего к этому приводит фастфуд и несбалансированный рацион. Врач призвала сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров и добавить в рацион клетчатку, кисломолочные продукты. Чтобы восполнить дефицит полезных веществ в организме, рекомендуется употреблять витамины, микроэлементы, белки и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3.
До этого стала известна история 36-летней жительницы штата Алабама, которая нашла в себе силы не заедать пирожными стресс и придерживаться выбранной диеты. В итоге она похудела на 100 кг за три года. В процессе похудения она придерживалась кетодиеты с упором на белок: протеиновый коктейль на завтрак и обед, а также нежирное мясо с салатом или овощами на ужин.