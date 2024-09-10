Китаянка набрала 20 кг за год из-за стресса на работе

До этого стала известна история 36-летней жительницы штата Алабама, которая нашла в себе силы не заедать пирожными стресс и придерживаться выбранной диеты. В итоге она похудела на 100 кг за три года. В процессе похудения она придерживалась кетодиеты с упором на белок: протеиновый коктейль на завтрак и обед, а также нежирное мясо с салатом или овощами на ужин.