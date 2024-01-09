Китай запустил зонд «Эйнштейн»

«В 15.03 (10.03 по мск — ред.) 9 января ракета-носитель “Чанчжэн-2С” стартовала с космодрома Сичан, после чего зонд “Эйнштейн” был успешно выведен на заданную орбиту», — говорится в сообщении.

По сообщениям агентства «Синьхуа», спутник отправили для наблюдения за таинственными переходными явлениями во Вселенной, сравнимыми с мерцанием фейерверков, с целью раскрыть малоизвестные аспекты космоса.

Как пояснили в CASC, зонд «Эйнштейн» является первым в Китае рентгеновским астрономическим спутником с большим полем зрения. Зонд будет использоваться для фиксации таких предсказанных физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном явлений, как черные дыры и гравитационные волны.