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14:57 (мск), источник: © РИА Новости

Китай запустил зонд «Эйнштейн»

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту зонд «Эйнштейн» для наблюдения за малоизученными космическими явлениями, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

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Источник: AFP 2023

«В 15.03 (10.03 по мск — ред.) 9 января ракета-носитель “Чанчжэн-2С” стартовала с космодрома Сичан, после чего зонд “Эйнштейн” был успешно выведен на заданную орбиту», — говорится в сообщении.

По сообщениям агентства «Синьхуа», спутник отправили для наблюдения за таинственными переходными явлениями во Вселенной, сравнимыми с мерцанием фейерверков, с целью раскрыть малоизвестные аспекты космоса.

Как пояснили в CASC, зонд «Эйнштейн» является первым в Китае рентгеновским астрономическим спутником с большим полем зрения. Зонд будет использоваться для фиксации таких предсказанных физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном явлений, как черные дыры и гравитационные волны.

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