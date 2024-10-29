Китай запустил к своей орбитальной станции корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами

Трансляцию старта «Шэньчжоу-19» с космодрома Цзюцюань, расположенного на территории административного района Внутренняя Монголия (север страны), но курируемого структурой, находящейся в соседней провинции Ганьсу, обеспечило Центральное телевидение Китая. Запуск был осуществлен в среду в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября). Корабль запущен при помощи ракеты-носителя CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи»), которая достигает 58 метров в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 8,6 тонны груза.
Экипаж «Шэньчжоу-19» возглавляет старший полковник сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цай Сюйчжэ, который в 2022 году шесть месяцев проработал на орбитальной станции КНР. Женщина-тайконавт Ван Хаоцзэ и ее напарник Сун Линдун имеют звание подполковника и отправляются в околоземное пространство впервые. Все они вернутся на Землю в конце апреля или в начале мая 2025 года.
Как сообщил заместитель главы управления пилотируемых полетов Линь Сицян, команда корабля проведет на орбите ряд научных экспериментов, в том числе в области биологии (включая анализ поведения плодовой мушки), фундаментальной физики микрогравитации, материаловедения, медицины и космических технологий. В общей сложности запланировано 86 исследований, включая наблюдение за белковыми кристаллами, выращенными в условиях невесомости, а также изучение неравновесной динамики мягкой материи.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.