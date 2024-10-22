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Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы

Как передает сайт Renmin wang, он «успешно вышел на заданную орбиту».

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китай запустил искусственный спутник Земли Tianping-3 («Весы-3») для исследования верхних слоев атмосферы. Об этом сообщил сайт Renmin wang.

Спутник, говорится в сообщении, был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) в 08:10 по пекинскому времени (03:10 мск) с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Long March-6, «Великий поход-6») и «успешно вышел на заданную орбиту».

Tianping-3, названный по имени созвездия Весы, в основном используется для калибровки наземного радиолокационного оборудования, а также для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты.