Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы

Спутник, говорится в сообщении, был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) в 08:10 по пекинскому времени (03:10 мск) с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Long March-6, «Великий поход-6») и «успешно вышел на заданную орбиту».