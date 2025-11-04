Китай запускает систему электронных въездных карт

«Я уже столкнулся с электронными картами, было это еще летом в Ханчжоу. Электронные карты применялись в качестве теста: сканируется QR-код, и карта прибывающего в Китай уже выходит в электронном виде, не на бумаге, как сейчас. Что интересно — практически все вопросы, которые есть в карте по прибытию, дублируются в электронном виде. Есть, правда, дополнительные вопросы — там заполняются чуть больше граф, но в основном это то же самое. Видимо, чтобы люди не заполняли это от руки, сейчас решили прибегнуть к методу экономии бумаги, во-первых, и, во-вторых, скорее всего, будет больше понятно для миграционной службы, что за человек, чтобы не разбирать почерк. И я думаю, немножко это ускорит процесс прохождения границы. Для туристов что изменится — первый момент был необычным, потому что приходится сканировать, но там стоят служащие, которые помогают. В первый момент будет сложно, но потом все привыкнут. Турпоток растет, и с введением безвиза с 15 сентября он резко увеличился — стало больше самостоятельных туристов. У туроператоров тоже поток увеличивается. Китай чрезвычайно интересен для туристов. Что привлекает — это исторические места, природные заповедники и парки, и традиционно пляжный отдых на острове Хайнань. И не стоит забывать, что Китай — это на сегодняшний день мекка для бизнеса, и очень большая часть приезжающих в Китай из России — это люди, которые пересекают границу с деловыми целями».