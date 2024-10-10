Китай занял первое место в мире по действующим патентам на изобретения

«Китай превращается в научно-техническую сверхдержаву. За период 1996—2020 годов страна увеличила инвестиции в исследования и разработки на 3299%. Государство стало мировым лидером по количеству высокоцитируемых научных публикаций во многих технологических областях. Кроме того, Китай занял первое место в мире по количеству действующих внутренних патентов на изобретения и по числу международных заявок по Договору о патентной кооперации», — отмечают авторы доклада.