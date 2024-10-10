Китай занял первое место в мире по действующим патентам на изобретения

«Китай превращается в научно-техническую сверхдержаву. За период 1996—2020 годов страна увеличила инвестиции в исследования и разработки на 3299%. Государство стало мировым лидером по количеству высокоцитируемых научных публикаций во многих технологических областях. Кроме того, Китай занял первое место в мире по количеству действующих внутренних патентов на изобретения и по числу международных заявок по Договору о патентной кооперации», — отмечают авторы доклада.
На долю Китая приходится 48% самых цитируемых в мире исследований в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые. Этому способствует лидерство страны в других технологических областях, имеющих отношение к созданию двигателей, спутников и гиперзвуковых ракет.
За этими достижениями стоит колоссальный рост инвестиций в исследования и разработки, подчеркивают в Росконгрессе. По данным нидерландского Института Ратенау (Rathenau Institute), совокупный объем финансирования НИОКР в Китае больше, чем в 27 странах ЕС вместе взятых. По объему вложений в абсолютном выражении по-прежнему лидируют США, но по темпам роста инвестиций первое место занимает КНР.
Кроме того, обращают внимание аналитики, КНР укрепила свои позиции в подготовке и привлечении ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, сократив отставание от США. Анализ 2023 года показывает, что США остаются основным местом работы для ведущих специалистов в области ИИ.
При этом отрыв США от других стран, в особенности КНР, сокращается. Если в 2019 году в Китае работали 11% ведущих исследователей ИИ, то к 2022 году этот показатель достиг 28%, что свидетельствует о росте внутреннего сектора ИИ в стране.