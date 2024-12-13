Китай сообщил о планах пробурить первую в мире скважину до мантии Земли

В китайском порту Гуанчжоу, где сейчас стоит «будущее научного глубоководного бурения» — исследовательское судно Meng Xiang. Ученые из его экипажа рассказали о предстоящих тридцати буровых экспедициях. В планах Китая — бурение в океане на глубине до 7000 метров под морским дном и взятие образцов из мантии Земли на границе Мохо и под ней. До этих слоев до сих пор никому не удалось добраться, но возможности Meng Xiang (мечта по-китайски) наконец могут осуществить давние мечты ученых.