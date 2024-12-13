Китай сообщил о планах пробурить первую в мире скважину до мантии Земли

Что за корабль Meng Xiang и как его будут использовать
Исследовательское судно Meng Xiang предназначено для глубоководного бурения в океане и стоит около 470 миллионов долларов. Длина корабля — 180 метров, а буровая установка способна погружаться до 11 тысяч метров от поверхности моря — глубже, чем все предыдущие, в том числе уже списанный американский JOIDES Resolution (8385 метров) и японский Chikyu (10 000 метров). Внутри китайской «Мечты» оборудованы девять специализированных лабораторий, которые накануне осмотрела команда ученых из разных стран.
Работа должна начаться в 2025 году с бурения скальных и осадочных пород на морском дне ради изучения тектоники плит, древнего климата и глубоководных организмов. Но есть еще более амбициозные цели, которые так и не дались свернутой ранее Международной программе изучения океана (IODP) под руководством США.
Например, одна из основных задач Meng Xiang — добраться до мантии сквозь слои земной коры и пробиться через слой, известный как поверхность Мохоро́вичича (кратко — граница Мохо). Ученые стремятся сделать это с 1961 года, пока — безуспешно.
Реакция западных ученых
«Я зеленею от зависти», — отозвался о проекте китайцев Генри Дик, геолог из Океанографического института Вудс-Хоул. Его коллега, палеоокеанограф Питер Бийль из Утрехтского университета, добавил: «Этот корабль способен ответить на фундаментальные вопросы о климате, океанографии, микробиологии и науках о Земле в течение следующих 50 лет».
Что такое граница Мохоровичича: объяснение, схема
Хорватский геофизик и сейсмолог Андрия Мохоровичич обнаружил, что сейсмические волны в недрах Земли на определенной глубине распространяются быстрее, что говорит о разной плотности вещества. При чем скорость волн меняется скачкообразно, указывая на границу раздела слоев — резкий переход от более плотных мантийных пород с магнием к более легким магматическим габбро.
Поверхность Мохоровичича проходит по всему земному шару, но может быть на разных глубинах в разных местах. Например, под континентальной корой она обнаруживается на глубине 20−90 километров, а под океаном гораздо ближе к нам — 5−10 километров, поэтому ее легче достичь методом глубоководного бурения.
Получив образцы свежих пород из мантии на границе Мохо и под ней, исследователи рассчитывают наконец изучить геологическую эволюцию планеты, а еще подтвердить состав мантии.
Другие задачи
Научные сотрудники Meng Xiang и Морской геологической службы Гуанчжоу также уточнили, что корабль будет исследовать не только мантию. В рамках китайской «Программы глубоководного бурения 2025−2035» запланировано около трех десятков экспедиций. В их числе могут оказаться такие ранее приостановленные международные проекты, как бурение на Зондском шельфе в юго-восточной Азии, поиск океанического бассейна возрастом 130 миллионов лет восточнее Тайваня, исследования Марианской впадины.
Европейские коллеги тем временем предлагают использовать Meng Xiang для бурения скважин на глубине до 5000 метров в одной из самых суровых океанских сред — между Антарктидой и Австралией. Геологам не терпится узнать о происхождении Антарктического циркумполярного течения, самого мощного на Земле, от которого зависит не только погода в южном полушарии, но и таяние льдов «белого континента». Ледник Судного дня, например, убывает не по дням, а по часам.