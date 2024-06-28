Китай отправил двух панд в зоопарк в Сан-Диего в знак дружбы

У панд даже есть имена — Юнь Чуань и Синь Бао. Представители зоопарка в Сан-Диего, где будут проживать «послы», прибыли в Китай — там для панд устроили «церемонию прощания». В нее входили небольшие представления, видео поздравления от американских и китайских студентов и обмен подарками между китайским и американским зоопарком. После завершения церемонии панды отправились в Южную Калифорнию.