Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай отправил двух панд в зоопарк в Сан-Диего в знак дружбы

Медведей вывезли из Китая впервые за 20 лет.

Источник: Xinhua/Xue Chen

Соглашение о передаче двух панд было подписано Китаем и США в феврале этого года — лидер КНР Си Цзиньпин назвал черно-белых медведей «послами дружбы».

У панд даже есть имена — Юнь Чуань и Синь Бао. Представители зоопарка в Сан-Диего, где будут проживать «послы», прибыли в Китай — там для панд устроили «церемонию прощания». В нее входили небольшие представления, видео поздравления от американских и китайских студентов и обмен подарками между китайским и американским зоопарком. После завершения церемонии панды отправились в Южную Калифорнию.

Поль Барибо, президент Альянс дикой природы зоопарка Сан-Диего, заявил, что церемония отправная точка для нового этапа сотрудничества между США и Китаем в вопросах сохранения живой природы. Он надеется, что на новом месте панды освоятся и дадут потомство.

Газета The Guardian, сообщившая новость, даже приводит краткую характеристику на обоих панд.

Юнь Чуань — застенчивый пятилетний юноша, для которого Калифорния — не чужой край. Отсюда родом его мать, Чжэнь Чжэнь — она родилась как раз в зоопарке Сан-Диего в 2007 году.

Синь Бао — четырехлетняя самка, про которую известно, что она «нежный и остроумный интроверт с милым круглым лицом и большими ушами».

Китайское телевидение сообщает, что оба зверя любят свежие побеги бамбука, фрукты, овощи и кукурузный хлеб. Схожие вкусы в еде — отличная тема для беседы на первом свидании, поэтому хочется верить, что у панд все получится.

Но хватит ли этого, чтобы построить крепкий брак, и будет ли Юнь Чуань так же сильно любить большие уши Синь Бао спустя годы? Предлагаем изучить вопрос в материале о любви с первого взгляда — специалист разбирает все аспекты этого феномена.

Георгий Мазуркевич