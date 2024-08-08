Китай открывает двери атомных станций для туристов

На церемонии открытия атомной электростанции Ниндэ в провинции Фуцзянь официальные лица пригласили посетителей осмотреть четыре реактора CPR-1000 и окружающие сады белого чая. Еще одним вариантом экскурсии является поездка на станцию Фанчэнган в Гуанси, где «величественные» реакторы Hualong One соседствуют с живописными островами этнического меньшинства Цзин, привлекающими туристов. Пресс-служба CGN отметила, что строящийся недалеко от побережья Вэньчжоу генератор Саньяо стал популярным местом для фотографий среди влиятельных лиц в социальных сетях.