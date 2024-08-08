Китай открывает двери атомных станций для туристов

Китай предоставляет возможность обычным гражданам увидеть, как устроена его программа атомной энергетики, надеясь, что «атомный туризм» укрепит общественную поддержку этого важного сектора, играющего ключевую роль в амбициях страны по достижению чистой энергии, сообщает Bloomberg.
China General Nuclear Power Corp. (CGN), ведущий производитель атомной электроэнергии в Китае, запустила систему онлайн-бронирования, с помощью которой туристы могут планировать посещения девяти атомных электростанций по всей стране. Компания объявила в своем аккаунте Wechat, что посетителям будут предоставлены информационные буклеты с туристическими картами и путеводителями по объектам.
На церемонии открытия атомной электростанции Ниндэ в провинции Фуцзянь официальные лица пригласили посетителей осмотреть четыре реактора CPR-1000 и окружающие сады белого чая. Еще одним вариантом экскурсии является поездка на станцию Фанчэнган в Гуанси, где «величественные» реакторы Hualong One соседствуют с живописными островами этнического меньшинства Цзин, привлекающими туристов. Пресс-служба CGN отметила, что строящийся недалеко от побережья Вэньчжоу генератор Саньяо стал популярным местом для фотографий среди влиятельных лиц в социальных сетях.
Компания рассчитывает, что туристическая программа повысит доверие общественности к ядерной отрасли путем повышения осведомленности широких слоев населения о радиации и мерах безопасности.
Китай активно увеличивает свое количество ядерных реакторов, стремясь достичь цели по нулевым выбросам к 2060 году. На данный момент в КНР ведется строительство 30 реакторов, что представляет собой почти половину всех ядерных проектов в мире.
Нина Лютикова