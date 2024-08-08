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Китай открывает двери атомных станций для туристов

China General Nuclear Power Corp. запускает онлайн-бронирование экскурсий на атомные электростанции, предлагая посетителям уникальную возможность изучить технологии и насладиться живописными окрестностями.

Источник: Li Zhenyu/Zhejiang Daily/VCG via Getty Images

Китай предоставляет возможность обычным гражданам увидеть, как устроена его программа атомной энергетики, надеясь, что «атомный туризм» укрепит общественную поддержку этого важного сектора, играющего ключевую роль в амбициях страны по достижению чистой энергии, сообщает Bloomberg.

China General Nuclear Power Corp. (CGN), ведущий производитель атомной электроэнергии в Китае, запустила систему онлайн-бронирования, с помощью которой туристы могут планировать посещения девяти атомных электростанций по всей стране. Компания объявила в своем аккаунте Wechat, что посетителям будут предоставлены информационные буклеты с туристическими картами и путеводителями по объектам.

На церемонии открытия атомной электростанции Ниндэ в провинции Фуцзянь официальные лица пригласили посетителей осмотреть четыре реактора CPR-1000 и окружающие сады белого чая. Еще одним вариантом экскурсии является поездка на станцию Фанчэнган в Гуанси, где «величественные» реакторы Hualong One соседствуют с живописными островами этнического меньшинства Цзин, привлекающими туристов. Пресс-служба CGN отметила, что строящийся недалеко от побережья Вэньчжоу генератор Саньяо стал популярным местом для фотографий среди влиятельных лиц в социальных сетях.

«Популяризация науки поможет повысить уровень понимания и доверия общественности к ядерной энергетике, а также будет способствовать качественному развитию ядерной энергетики страны», — отметил представитель CGN Го Синган.

Компания рассчитывает, что туристическая программа повысит доверие общественности к ядерной отрасли путем повышения осведомленности широких слоев населения о радиации и мерах безопасности.

Китай активно увеличивает свое количество ядерных реакторов, стремясь достичь цели по нулевым выбросам к 2060 году. На данный момент в КНР ведется строительство 30 реакторов, что представляет собой почти половину всех ядерных проектов в мире.

Нина Лютикова