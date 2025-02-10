Китайский ресторан разделил новогоднюю прибыль между сотрудниками

Сам Хуан, начинавший карьеру как раз с работы официантом, уверен, что в пропорциональном делении прибыли нет ничего плохого: оно помогает понять, к чему нужно стремиться. Мужчина планирует расширять бизнес и открывать дополнительные заведения — а заодно надеется, что такие акции укрепляют корпоративный дух, потому что сотрудники «вместе творят, делятся дорогим и процветают».