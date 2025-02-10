Китайский ресторан разделил новогоднюю прибыль между сотрудниками

Иногда настоящие подарки на Новый год могут прийти с опозданием — но от этого они не становятся менее приятным. Отличный пример — сеть закусочных «Циличуань» в китайской провинции Сычуань.
Как и полагается в общепите, каждый день Лунного Нового года сотрудники этих заведений не отмечали праздник дома, а усердно работали, обслуживая посетителей. А вот после праздника их ждала награда, причем не отгул или чаевые: всю прибыль, которую получила компания, владелец разделил между сотрудниками.
Историей щедрой премии поделилась газета South China Morning Post. Сумма, которую получили сотрудники — 532 тысячи юаней (7 миллионов рублей). Владелец заведения Хуан Хоумин объяснил, что это вовсе не пиар-акция, и что он поступает так с деньгами, заработанными в праздник, уже много лет, потому что праздник должен быть у каждого.
Общая выручка всех заведений «Циличуань» за три праздничных дня составила больше миллиона юаней (13 миллионов рублей). Сумма в 532 тысячи осталась после вычета стоимости ингредиентов и зарплат за указанные дни, а все остальные затраты владелец, по его словам, специально не высчитывал.
В компании работает больше 200 сотрудников, но деньги получили только те, кто решил работать в праздники — таких набралось около 140 человек. Общую сумму прибыли Хуан разделил между точками пропорционально выручке, а внутри деньги распределялись в зависимости от должности.
Самую большую сумму в «подарок» получил старший управляющий заведением, которое заработало больше всего — 17 900 юаней (238 тысяч рублей). Другие управляющие в среднем заработали по 7000 юаней (93 тысячи рублей). Самые маленькие прибавки к зарплате для некоторых официантов составили 600 юаней (8 тысяч рублей).
Я просто хочу помочь всем стать богаче.
Сам Хуан, начинавший карьеру как раз с работы официантом, уверен, что в пропорциональном делении прибыли нет ничего плохого: оно помогает понять, к чему нужно стремиться. Мужчина планирует расширять бизнес и открывать дополнительные заведения — а заодно надеется, что такие акции укрепляют корпоративный дух, потому что сотрудники «вместе творят, делятся дорогим и процветают».
Ранее эта же компания прославилась необычным подходом к пенсионным накоплениям: помимо обычных отчислений в пенсионный фонд для сотрудников организация выплачивает аналогичную сумму на отдельный вклад для родителей этих сотрудников — причем деньгами они могут пользоваться сразу.
Акция вызвала у пользователей соцсетей много положительных откликов. Многие пожелали удачи и процветания как владельцу, так и его коллективу. Один комментатор написал: «начальник сознательно подходит к руководству коллективом, а сотрудники в ответ работают усерднее — в итоге все в выигрыше!».
Ранее рассказывали про китайскую компанию, где на Новый год сотрудникам подарили отгулы — а затем менеджера, которая это придумала, решили уволить (но не смогли).