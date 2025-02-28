Китайский похоронный дом прославился благодаря вкусной лапше

Можно ли готовить еду чересчур вкусно? Наверное — если еда не только отвлекает от основного мероприятия, но и привлекает незваных гостей. Именно в такой ситуации оказался китайский похоронный дом, который неожиданно прославился на всю страну… своей лапшой.