Китайский похоронный дом прославился благодаря вкусной лапше

Можно ли готовить еду чересчур вкусно? Наверное — если еда не только отвлекает от основного мероприятия, но и привлекает незваных гостей. Именно в такой ситуации оказался китайский похоронный дом, который неожиданно прославился на всю страну… своей лапшой.
Крохотный похоронный дом Эр Лун в провинции Гуйчжоу на юге Китая внезапно столкнулся с массовым наплывом посетителей.
Как объясняет газета South China Morning Post, дело вовсе не в повышенном спросе на ритуальные услуги: просто в похоронном доме готовят очень вкусную рисовую лапшу.
Про угощение на поминках рассказал известный блогер, отметив, что это лучшая лапша, которую он ел, и в похоронный дом стали съезжаться гастротуристы. Но, поскольку просто так поесть в заведении нельзя, люди начали притворяться посетителями похорон.
Лапшу подают посетителям с 6 до 8 утра и с 22 до 22:30 часов, и, как пишут местные СМИ, ждать свою порцию иногда приходится час или больше — местная кухня совершенно не справляется с возросшим спросом.
Сотрудник Эр Лун рассказал, что в доме работает талантливый повар, который готовит из самых свежих ингредиентов, для бульона несколько часов вываривают свиные ноги, а чили-соус готовится по секретному рецепту.
Одна миска стоит 10 юаней (120 рублей). Есть четыре вкуса на выбор: смесь мяса, острая курица, фарш и свиные ноги.
В похоронном доме отметили, что слава начинает утомлять работников: «мы оказались не готовы к такой нагрузке. Многие просачиваются внутрь, притворяясь друзьями и родственниками усопших, и отличить одних от других непросто».
В заведении признают, что доходы серьезно выросли, но при этом сотрудники все равно были бы рады отказаться от непрошенной славы, и не собираются делать столовую открытой для всех.
Видеоролики с толпами посетителей, ожидающих лапшу, собрали уже более 5 миллионов просмотров в китайских социальных сетях.
Некоторые комментаторы впечатляются неожиданным успехом и советуют шеф-повару открыть тематический ресторан, в то время как другие отмечают, что обедать в похоронном доме без причины им было бы некомфортно.
Ранее делились более тревожной гастрономической новостью из Китая: местный турист заблудился в горах и десять дней питался одной лишь зубной пастой.