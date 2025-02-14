Китайский мальчик взорвал восемь автомобилей одной петардой: видео

Иногда даже самая невинная шалость может обернуться большими проблемами. Например, если баловаться с петардами, можно не просто напугать прохожих, но и взорвать сразу три автомобиля — на первый взгляд это невозможно, но одному мальчику из Китая все же удалось.
Историю юного пиротехника рассказала газета South China Morning Post. В Китае фейерверки и петарды очень распространены: их запускают на Лунный новый год, по большим праздникам и даже просто для развлечения.
Именно так 30 января решил развлечься молодой человек из провинции Сычуань на юго-востоке Китая: поджег обычную петарду, бросил ее в канализационный люк и убежал.
Однако шалость вышла из-под контроля: оглушительный взрыв повредил восемь автомобилей, припаркованных возле люка — среди них один Порше, один BMW и одна Audi. Дело в том, что в канализации скопился воспламеняемый газ метан — и петарды хватило, чтобы он сдетонировал.
Сила взрыва была такой, что машины подбросило в воздух — а одна из них и вовсе перевернулась на крышу. Ни один человек, включая юного подрывника, не пострадал.
Мальчика быстро вычислили по видеокамерам и поймали уже через час — теперь его родителям придется возмещать нанесенный ущерб.
Общий урон был оценен страховыми компаниями 285 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей).
Бабушка мальчика, которая должна была следить за сорванцом, записала ролик со слезными извинениями и выложила его в соцсетях, где обвинила в произошедшем себя.
Ранее рассказывали, как утопающего в Китае спас всадник на белом коне.