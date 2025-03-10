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Китайский храм прославился в соцсетях за счет местной кошки

Животное сидит у входа и «дает пять» всем приходящим посетителям.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: SCMP

Кошка-игрушка, машущая лапкой — традиционный талисман на удачу и богатство, который можно встретить во многих китайских заведениях и домах как в самом Китае, так и за его пределами.

Очевидно, что и живая кошка, которая протягивает вам лапку, тоже может считаться символом удачи — или, по крайней мере, причиной для хорошего настроения на остаток дня.

Про приветливое животное написала газета South China Morning Post. Кошка живет при храме Сиюань в провинции Сучжоу на востоке Китая. Храм построен в XI—XII вв.еках и является классическим образцом архитектуры династии Юань, а еще его окружают густые сады — но последний всплеск популярности месту принесла именно кошка.

Видео с животным завирусилось в соцсетях, набрав 120 тысяч лайков за одну неделю. В ролике беспородная кошка, облаченная в роскошную золотую цепь, тыкает лапкой в каждую подставленную ладошку, словно «дает пять».

Теперь туристы стекаются сюда за «кошачьей удачей», ведь живая кошка почти в точности имитирует популярный талисман.

Вход на территорию храма стоит 70 юаней (860 рублей) — среди зелени там гуляет множество других диких кошек, а туристы называют это место «раем для кошатников».

Турист по имени Чжан рассказал изданию, что приехал к храму специально ради кошки и приходит поздороваться с ней уже третий день подряд. «Иногда приходится час ждать своей очереди, чтобы “дать пять”, но это того стоит — кошка настоящая целительница», — оптимистично делится Чжан.

Послушники из храма объяснили, что кошка не дикая — ее приносит сюда один из посетителей. Поскольку кошка живет снаружи храма, следить за ней служители не могут.

Владелец по имени Лю рассказал, что кошку зовут Мармеладкой, ей 4 года и она любит находиться на улице, поэтому он часто приносит питомицу на площадь перед храмом, где она общается с людьми и нежится на солнышке.

«Все началось с того, что у Мармеладки завелись ушные клещи. Мне сказали намазать уши лекарством, а затем дать им просохнуть на солнце, так что мы пошли гулять и оказались у храма», — рассказывает Лю.

Когда Мармеладка вдруг обрела популярность, мужчина начал вести трансляции с кошкой. 1 марта зрители обратили внимание, что животное стало менее активно «давать пять» и пришли к выводу, что Мармеладке надоела слава.

Многие подписчики критикуют Лю за то, что он использует популярность кошки, чтобы набрать лайки, но мужчина поклялся, что не зарабатывает на животном, а снимает просто чтобы запечатлеть ее взросление и сохранить память о животном.

«Я очень хорошо забочусь о Мармеладке. Иногда она выглядит угрюмой, но такова кошачья натура», — пояснил владелец. Впрочем, из-за растущей популярности Лю сообщил, что скоро перестанет носить кошку к храму, так как толпа поклонников становится слишком большой.

Служители храма также советуют туристам не покупать кошачьи лакомства в ближайших лавках, так как те явно ориентированы на туристов, и товар в них плохого качества: год назад несколько кошек у храма заболело от таких угощений, а кто-то даже скончался.

Публичные пространства всегда таят повышенную опасность для животных — это подтверждает случай кошки Муси в Крыму, которую случайный посетитель выбросил с обрыва. К счастью, ж удалось спасти: ее историю рассказывали в отдельном материале.