Китайский блогер выманил у одинокой пожилой женщины $76 тыс

Со временем блогер начал ежедневно писать Тан, чтобы попросить немного денег взаймы, ласково называя ее при этом «мамой». Свои просьбы он оправдывал нелегкой судьбой: сначала у мужчины обнаружили рак желудка на ранней стадии, затем его девушке понадобился аборт, а позднее заболел и его отец. Тан прониклась историями блогера и заняла внушительную сумму, чтобы помочь блогеру.