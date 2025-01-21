Китайский блогер выманил у одинокой пожилой женщины $76 тыс

Блогер из Китая с ником @lixuan, на которого было подписано более 42 тыс пользователей, выманил у одинокой пожилой женщины $76 тыс (~ 7,6 млн рублей), называя ее в прямом эфире «мамой», — пишет South China Morning Post.
Племянница 70-летней жительницы Шанхая (Китай) по фамилии Тан обнаружила, что та постоянно переводит деньги незнакомому человеку. Как позднее выяснилось, получателем был мужчина из северо-западной китайской провинции Шэньси, утверждающий в соцсетях, что посвятил жизнь помощи людям.
Пожилая женщина рассказала, что увидела блогера в прямом эфире еще в 2021 году. На видео мужчина рассказывал, как помогал заблудившимся найти дом и делился другими трогательными историями. 70-летнюю Тан привлекла «доброта» этого человека, поэтому она начала отправлять небольшие подарки, а позднее уже покупала ему рецептурные препараты «для нуждающихся».
Со временем блогер начал ежедневно писать Тан, чтобы попросить немного денег взаймы, ласково называя ее при этом «мамой». Свои просьбы он оправдывал нелегкой судьбой: сначала у мужчины обнаружили рак желудка на ранней стадии, затем его девушке понадобился аборт, а позднее заболел и его отец. Тан прониклась историями блогера и заняла внушительную сумму, чтобы помочь блогеру.
В конечном итоге дальние родственники Тан заподозрили, что она стала жертвой мошенника. Однако они не могли ничего предпринять, так как та грозилась «спрыгнуть со здания», если они обратятся в полицию.
Вероятно, когда у 70-летней женщины закончились деньги, мужчина оборвал с ней контакт. В конце 2023 года пожилая китаянка решилась обратиться в правоохранительные органы. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина использовал четыре аккаунта, чтобы обманывать женщину.
Согласно подсчетам, за все время их общения он выманил у Тан $76 тыс (~ 7,6 млн рублей).
Полицейские арестовали блогера, после чего он был приговорен к 10 с половиной годам тюремного заключения. Суд также обязал его выплатить штраф в размере $114 тыс (~ 11,5 млн рублей).
Ранее рассказывали, что в Китае была задержана пара, снимавшая фейковые видео о домашнем насилии, чтобы заработать деньги с просмотров.