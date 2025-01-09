Китайских офисных работников заставили глотать огонь

Предновогодняя пора — время бесконечных корпоративов, призванных создать у сотрудников ощущение праздника, сплотить команду, дать людям возможность пообщаться в неформальной обстановке и просто порадовать всех, кто хорошо работал целый год.
Не все корпоративы проходят удачно: порой они включают в себя занудные речи, неловкие конкурсы и странные капустники — впрочем, обычно все же обходится без экстрима.
А вот на одном корпоративе в Китае не обошлось: как рассказывает South China Morning Post, офисная компания решила превратить своих работников в огнеглотателей (и отказываться, конечно, было нельзя).
О необычном тимбилдинге стало известно благодаря соцсетям: про свой опыт рассказала одна из сотрудниц компании под никнеймом Rongrong. Огнеглотание производилось следующим образом: на палочку наматывался моток хлопка (получалась большая ватная палочка), потом его поджигали, и каждый сотрудник должен был засунуть такую палочку себе в рот, погасив пламя.
Такая техника действительно работает: если быстро перекрыть пламени кислород, закрыв рот, оно сразу погаснет, не успев травмировать слизистую оболочку. Акробаты-огнеглотатели, практикующие подобные фокусы, часто участвуют в уличных или цирковых представлениях в самых разных странах мира.
«Нужно лишь задержать дыхание, иметь во рту достаточно слюны и точно рассчитать момент закрывания рта», — написал один из комментаторов под первоначальным сообщением, прибавив, что правильно выполнить этот трюк способны только профессионалы. Только вот ни автор поста, ни ее коллеги профессионалами в огнеглотании, конечно же, не были.
Тем не менее, сотрудники подчинились странной просьбе руководства, опасаясь, что иначе могут лишиться работы. Компания, о которой идет речь, находится на северо-востоке страны в провинции Ляонинь и занимается услугами в сфере образования. Rongrong проработала в ней меньше года.
По ее рассказу, тимбилдинг длился два дня. В нем приняло участие 60 сотрудников, которых разбили на шесть команд. Задачей тренинга было продемонстрировать свою целеустремленность руководству — «показать, что мы хотим победить и заработать больше денег», как объясняет девушка.
Как выяснилось после публикации, это не единственный случай использования огнеглотания в корпоративных тренингах в Китае: как объясняют комментаторы, местные компании уверены, что такое упражнение стимулирует в сотрудниках уверенность, раскрывает внутренний потенциал и позволяет преодолеть страх огня (видимо, последний навык очень актуален при офисной работе в Китае).
Одна из компаний-организаторов корпоративных тренингов Renzhong, указывает на своем сайте, что упражнение проводится при поддержке профессиональных инструкторов, которые контролируют безопасность процесса.
Но автора изначального поста подобные аргументы не впечатляют: девушка уверена, что такой конкурс унижает достоинство участников и противоречит трудовому кодексу страны. Она планирует подать на работодателя в суд. Сама компания пока историю не прокомментировала.
Согласно китайскому законодательству, фирмы, которые заставляют сотрудников выполнять задачи, выходящие за рамки трудового договора, действительно могут быть наказаны предупреждениями и штрафами — поэтому юристы предлагают сотрудникам компании объединиться и подать против работодателя коллективный иск, заручившись поддержкой соцсетей и СМИ.
Тем более что определенная поддержка у них уже есть: про инцидент написало много китайских газет. Статьи на эту тему, по подсчетам SCMP, уже набрали 7,2 миллиона просмотров.
Пользователи соцсетей считают, что это прямая демонстрация того, как может развратить власть, называют тренинг замаскированной проверкой на преданность, сетуют на несовершенство трудового законодательства и рекомендуют девушке срочно уволиться.
Одна из комментаторов вспоминает, что в ее конторе для сотрудников проводили классический тест на доверие: закрыть глаза и упасть назад в надежде, что стоящий сзади человек тебя поймает. Девушка печально отмечает, что поймали не всех, в результате многие ударились и плакали.
Сама газета также вспоминает историю из 2016 года, когда китайская компания тоже решила обучить сотрудников смелости необычным образом: их заставили выйти на улицы, обнимать незнакомцев и целовать урны для мусора.
Ранее рассказывали про необычное собеседование: китайское похоронное бюро предложило соискателем посидеть 10 минут в морге, прежде чем проводить интервью.