Китайских офисных работников заставили глотать огонь

«Нужно лишь задержать дыхание, иметь во рту достаточно слюны и точно рассчитать момент закрывания рта», — написал один из комментаторов под первоначальным сообщением, прибавив, что правильно выполнить этот трюк способны только профессионалы. Только вот ни автор поста, ни ее коллеги профессионалами в огнеглотании, конечно же, не были.