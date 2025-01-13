Китайские матери отправляют детей в школу с курьерами

В начале декабря жительница Гуанси-Чжуанского автономного района, провинции на юге Китая, поделилась в соцсетях, что утром на улице очень холодно, и у нее совсем нет никаких сил выходить из дома. Проблема в том, что выходить из дома все-таки надо — в 6:30 утра ее ребенок уже должен быть в школе — но смекалистая мать решила вопрос с помощью новых технологий, отправив ребенка на учебу курьером.