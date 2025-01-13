Китайские матери отправляют детей в школу с курьерами

Мы живем в эпоху доставки: профессия курьера является одной из самых быстрорастущих в России и многих других странах, а онлайн-сервисы предлагают услуги по получению и отправке почти чего угодно: еды, бытовых товаров, подарков, мебели, документов — а теперь, как выясняется, даже детей.
В начале декабря жительница Гуанси-Чжуанского автономного района, провинции на юге Китая, поделилась в соцсетях, что утром на улице очень холодно, и у нее совсем нет никаких сил выходить из дома. Проблема в том, что выходить из дома все-таки надо — в 6:30 утра ее ребенок уже должен быть в школе — но смекалистая мать решила вопрос с помощью новых технологий, отправив ребенка на учебу курьером.
Про необычный способ доставки учащихся написала газета South China Morning Post. некоторые комментаторы женщину поддержали: «ребенок от посылки почти ничем не отличается, главное, чтобы доставили в целости и сохранности», — сообщил один из комментаторов.
Более того, как пишет издание, оказалось, что это не единичный случай, и практику переняли и другие родители учеников. Жительница провинции Хэнань в центре страны по фамилии Чжэнь написала в соцсети пост с аналогичным содержанием: она рассказала, что работает в ночную смену и утром у нее нет сил везти ребенка в школу, поэтому она тоже стала заказывать курьерскую доставку.
«Водитель очень вежливый, ребенок всегда доезжает невредимым, а в конце мне еще и присылают видео, что доставка прошла успешно», — пишет Чжэнь. Женщина добавила, что ее дом совсем недалеко от школы, а в профессионализме курьеров она не сомневается, ведь эти люди проходят курс спецподготовки, прежде чем приступить к работе.
Еще одна мать из Чэнду на юго-востоке страны, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала изданию, что тоже однажды воспользовалась услугами курьера: на дороге были жуткие пробки, весь день лил сильный дождь, и она решила, что курьер на электровелосипеде — лучший способ сэкономить силы и доставить ребенка в школу вовремя.
«Курьер поехал короткой дорогой, так что ребенок не опоздал. Но иногда я думаю, что поступила опрометчиво — доверять дитя незнакомцам все-таки неправильно», — поделилась она.
Доставка на расстояния меньше 5 километров в большинстве курьерских сервисов в Китае стоит 10−20 юаней (140−280 рублей).
Но у такого экономного подхода нашлись и критики. Один из комментаторов заметил, что «курьеры обычно очень спешат и часто проезжают на красный свет — ребенку на таком транспортном средстве находиться небезопасно».
Другой пользователь отметил, что «жизнь ребенка бесценна — если произойдет авария, кто будет нести ответственность? ленивые родители или неаккуратный водитель?».
Издание добавляет, что компенсация без страховки для грузов, которые перевозят курьеры, очень небольшая: не больше 200 юаней (2800 рублей), и на лечение даже незначительных травм ее явно не хватит.
27 декабря одна из курьерских компаний выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что доставкой людей она не занимается, а любой курьер, который примет подобный заказ, нарушает правила компании и будет оштрафован.
Другой сервис сообщил, что курьеру выдается только один шлем, поэтому обеспечить безопасность ребенка будет трудно.
Профессиональный юрист Чжао Ляншань объяснил изданию, что для перевозки пассажиров требуется отдельная лицензия, которой у курьеров нет, поэтому такая практика незаконна. Нарушителям, которых поймают, грозит штраф до 100 тысяч юаней (1,4 миллиона рублей). Кроме того, как пояснил юрист, дети часто неспособны здраво оценивать риски, поэтому доверять их взгляду на ситуацию, к сожалению, не стоит.
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