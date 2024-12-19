Китайские космонавты установили новый мировой рекорд

По данным Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA), во вторник в 19:57 по пекинскому времени члены экипажа «Шэньчжоу-19» Цай Сюйчжэ и Сун Линдун завершили девятичасовой выход в открытый космос. За это время они выполнили множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора.