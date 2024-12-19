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Китайские космонавты установили новый мировой рекорд

Астронавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун провели в открытом космосе 9 часов и 6 минут в рамках миссии «Шэньчжоу-19».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Xinhua

Астронавты из КНР побили мировой рекорд по самому длительному выходу в открытый космос, установленный более двух десятилетий назад американскими космонавтами. О достижении пишет South China Morning Post.

По данным Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA), во вторник в 19:57 по пекинскому времени члены экипажа «Шэньчжоу-19» Цай Сюйчжэ и Сун Линдун завершили девятичасовой выход в открытый космос. За это время они выполнили множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора.

Известно, что предыдущий рекорд был установлен 11 марта 2001 года, когда американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзан Хелмс провели восемь часов и 56 минут за пределами шаттла «Дискавери».

Первый в истории Китая выход в открытый космос был совершен в сентябре 2008 года, когда Чжай Чжиган провел чуть менее 20 минут за пределами космического корабля «Шэньчжоу-7» в скафандре первого поколения.

Ранее рассказывали, что японцы решили сварить сакэ в космосе.