Китайские космонавты установили новый мировой рекорд

Астронавты из КНР побили мировой рекорд по самому длительному выходу в открытый космос, установленный более двух десятилетий назад американскими космонавтами. О достижении пишет South China Morning Post.
По данным Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA), во вторник в 19:57 по пекинскому времени члены экипажа «Шэньчжоу-19» Цай Сюйчжэ и Сун Линдун завершили девятичасовой выход в открытый космос. За это время они выполнили множество задач, включая установку устройств для защиты от космического мусора.
Известно, что предыдущий рекорд был установлен 11 марта 2001 года, когда американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзан Хелмс провели восемь часов и 56 минут за пределами шаттла «Дискавери».
Первый в истории Китая выход в открытый космос был совершен в сентябре 2008 года, когда Чжай Чжиган провел чуть менее 20 минут за пределами космического корабля «Шэньчжоу-7» в скафандре первого поколения.
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