Китайские бабушки полюбили созданных ИИ внуков

Китайские бабушки в восторге от «внуков с искусственным интеллектом», которые в возрасте одного года могут приготовить ужин и принести два ведра воды. Об этом пишет South China Morning Post.
Внуки, созданные ИИ, стали популярны во время празднования Нового года по Лунному календарю. Когда члены семьи возвращались домой, они видели, как их бабушки с радостью наблюдают за пухлыми малышами, одетыми в праздничные красные костюмы.
В некоторых видео «внуки ИИ» ходят с золотыми слитками в руках и даже жарят свинину, после чего относят ее домой к бабушке. В другом ролике ребенок самостоятельно собирает баклажаны в поле, затем моет их, нарезает и готовит ужин из трех блюд.
Некоторые «внуки ИИ», которым не дашь и полугода, ловко орудуют палочками для еды и быстро съедают большую миску лапши, политую маслом чили. «Он такой маленький, а уже умеет пользоваться палочками. Какой замечательный малыш!», — восхитилась одна из бабушек.
В других забавных видео, на которых малыши играют с цыплятами во дворе, бабушки чувствуют связь с ними и беспокоятся о безопасности своих «внуков с искусственным интеллектом», говоря: «Будь осторожен, дорогой! Я переживаю, что цыплята могут тебя клюнуть».
Родственники бабушек пытаются объяснить им, что дети поддельные, однако пожилые люди отказываются в это верить и часто ругают своих детей, говоря, что поддельные они, а не малыши на видео.
Китайские пользователи сети выразили понимание в отношении бабушек, которые ищут эмоциональной поддержки в своем одиночестве. «Эти пожилые люди жаждут общения, и только такие видео с искусственным интеллектом могут дать им хоть какое-то подобие комфорта», — отметил один из комментаторов.
Другие люди выразили обеспокоенность «внуками ИИ». Дело в том, что такие малыши могут рекламировать какие-то продукты питания и просить купить их. «Только представьте, как ребёнок заканчивает свою реплику словами: “Бабушка, я хочу это съесть! Это так вкусно!” Если пожилые зрители, которые уже склонны верить, что эти дети настоящие, продолжат смотреть, они могут искренне поверить в это и совершить покупку», — написал один из пользователей ИИ.
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