Другие люди выразили обеспокоенность «внуками ИИ». Дело в том, что такие малыши могут рекламировать какие-то продукты питания и просить купить их. «Только представьте, как ребёнок заканчивает свою реплику словами: “Бабушка, я хочу это съесть! Это так вкусно!” Если пожилые зрители, которые уже склонны верить, что эти дети настоящие, продолжат смотреть, они могут искренне поверить в это и совершить покупку», — написал один из пользователей ИИ.