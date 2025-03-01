Китайская визажистка делает макияж людям в метро

Дэнж Цици, 28-летняя визажистка с десятилетним стажем из Китая, зарабатывает на жизнь необычным способом. На станции метро Шапинба в Чунцине, которая является самой оживленной, девушка делает макияж всем желающим. Об этом пишет South China Morning Post.
Цици рассказала, что раньше ходила по станциям метро и видела много киосков с разными товарами. Поэтому она решила открыть свою небольшую студию макияжа в подземке.
Обычно девушка работает с 17:00 до 19:30 и только по будням, чтобы избежать наплыва клиентов в выходные. За это время Цици может получить 300 юаней (3,6 тысячи рублей), делая макияж трем-четырем женщинам.
По словам Цици, ее целевая аудитория — это люди, спешащие на свидания или вечеринки после работы. Девушка говорит, что за день нанесенный с утра макияж стирается, поэтому его приходится наносить заново.
В китайских социальных сетях многие люди восхитились бизнесом Цици. «Она действительно выручает, потому что мне не нужно беспокоиться о том, что я приду на вечеринку ненакрашенная», — написала одна девушка. Другая отметила, что такие услуги следует продвигать по всей стране.
Пока кто-то стремится открыть свой бизнес, чтобы зарабатывать, другие мечтают ничего не делать. Так, ранее мы рассказали про китаянку, которая получает 41 тысячу долларов в день, лежа на кровати.