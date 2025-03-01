Китайская визажистка делает макияж людям в метро

В китайских социальных сетях многие люди восхитились бизнесом Цици. «Она действительно выручает, потому что мне не нужно беспокоиться о том, что я приду на вечеринку ненакрашенная», — написала одна девушка. Другая отметила, что такие услуги следует продвигать по всей стране.