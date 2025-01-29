Китайская компания платила зарплату людям в выдуманной валюте

Если в качестве зарплаты сотрудник получает не деньги, а слова благодарности, продукцию, мягкие игрушки или ветку — с такой работы, наверное, лучше бежать. Но что, если это все-таки деньги, просто их придумали в самой компании?
Именно такую схему придумала администрация торгового центра Motian Vitality City, расположенного на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь: ее сотрудники организации получали зарплату в ваучерах, оформленных под банкноты.
Историю рассказала газета South China Morning Post, а известно о ней стало, когда один из сотрудников поделился своей «зарплатой» в соцсетях. На фотографиях мужчина показал ваучеры номиналом от 10 до 500 юаней (от 135 до 6750 рублей).
Каждый ваучер стилизован под несуществующие банкноты и даже имеет уникальный номер. Фото он подписал так: «вот моя зарплата за три месяца». По словам автора поста, таким же образом его работодатель платит зарплату сотрудникам и в других подразделениях: холдинг Dazhong Zhuoyue, помимо торгового центра, владеет управляющей компанией в сфере недвижимости и службой такси.
Ваучеры можно использовать для оплаты жилья и коммунальных услуг, приобретения недвижимости и парковочных мест, а также любых товаров в том самом торговом центр — иными словами, они действительны лишь в самих подразделениях компании. Причем есть и еще одно правило: использовать их необходимо до конца года.
Другой сотрудник ТЦ рассказал, что ваучеры действуют не во всех магазинах — в основном лишь в ресторанах и магазинах одежды, а еще, если номинал ваучера выше, чем стоимость вещи, придется отдать его целиком, потому что сдачи по ним не дают.
«Многие мои коллеги взяли ипотеку или кредит на машину, им нужно растить детей и поддерживать стариков. Как все это можно делать с этими ваучерами?» — пишет автор первого поста.
Политика компании вызвала негативную реакцию у других пользователей соцсетей: люди не понимают, как частный бизнес может придумать собственную валюту и полагают, что она больше похожа на рабовладельческую организацию, чем на нормального работодателя.
Один из комментаторов, впрочем, вспомнил, что всего несколько десятилетий назад в провинции Цзилинь зарплату часто платили вовсе сигаретами, и ни о каких деньгах речи не шло.
Официальная реакция не заставила себя ждать: местное представительство Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР уже заявило, что расследует это дело.
По словам юристов, налицо явное нарушение прав трудящихся — китайские компании не имеют права платить зарплату не в национальной валюте, а все условия трудового договора должны быть одобрены каждым сотрудником. Шанхайский юрист Чжао Ляншань уверен, что предприимчивую компанию ждут серьезные последствия.
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