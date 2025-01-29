Китайская компания платила зарплату людям в выдуманной валюте

Ваучеры можно использовать для оплаты жилья и коммунальных услуг, приобретения недвижимости и парковочных мест, а также любых товаров в том самом торговом центр — иными словами, они действительны лишь в самих подразделениях компании. Причем есть и еще одно правило: использовать их необходимо до конца года.