Китайцам перед собеседованием предложили испытание в морге

Кем вы видите себя через пять лет? Почему люк круглый? Планируете ли вы завести детей? Странным и невежливым вопросом на собеседовании уже никого не удивить, а вот некоторые просьбы еще способны озадачить: например, посидеть десять минут в морге с покойниками.
Именно это должен сделать любой соискатель на позицию администратора морга в китайское похоронное бюро в провинции Шаньдун. Историей одной вакансии поделилась газета South China Morning Post.
Администратору похоронного бюро обещают достаточно скромную зарплату — 2200 юаней в месяц (примерно 30 тысяч рублей). Требования — мужской пол, младше 45 лет, среднее образование и прописка в городе Жушань, где находится похоронное бюро. Рабочая смена длится 24 часа. Контракт заключается сразу на три года.
Впрочем, национальную популярность вакансии принесло не все это, а вступительное испытание: еще до собеседования кандидата обещают оставить на 10 минут в холодном помещении морга.
Это лишь часть вступительного тестирования, за которое, кстати, придется заплатить 70 юаней (960 рублей), чтобы вашу кандидатуру вообще рассмотрели.
После оплаты кандидат должен пройти проверку службы безопасности, медосмотр, собеседование в несколько этапов и то самое испытание в морге. В случае успеха сотрудник будет нанят на испытательный срок, который длится полгода.
Сотрудник похоронного бюро объяснил прессе, что ничего необычного в испытании нет: ведь человеку лучше сразу выяснить, что находиться в морге ему некомфортно, чем узнать это после того, как он приступит к работе.
Бюро также оплачивает все страховые взносы и доплачивает за ночные смены. Сколько соискателей подали заявки, неизвестно.
Хотя смысл тестового задания понятен, многим оно кажется некорректным. Опытный управляющий похоронных домов из южного Китая по фамилии Ван, к примеру, объясняет: «те, кто работает с телами умерших или операторы крематория получают более высокую зарплату, чем администраторы, поэтому странно, что соискателю вообще необходимо зайти в морг. Можно организовать обучение для новичков или психологические тесты во время испытательного периода, но требовать такое от человека бесплатно попросту неэтично».
Всего в Китае работает 4605 похоронных домов, а общая стоимость рынка ритуальных услуг оценивается в 310 миллиардов юаней (4,2 триллиона рублей).
Пользователи соцсетей иронизируют над таким обилием требований к вакансии.
«Спасибо, что не 10 минут в крематории!» — пишет один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что самое страшное в вакансии — это не необходимость сидеть в морге, а крайне низкая зарплата.
Недавно рассказывали, какие профессии считают самыми перспективными россияне: администратора морга в списке, кажется, нет.