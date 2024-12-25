Китайцам перед собеседованием предложили испытание в морге

Хотя смысл тестового задания понятен, многим оно кажется некорректным. Опытный управляющий похоронных домов из южного Китая по фамилии Ван, к примеру, объясняет: «те, кто работает с телами умерших или операторы крематория получают более высокую зарплату, чем администраторы, поэтому странно, что соискателю вообще необходимо зайти в морг. Можно организовать обучение для новичков или психологические тесты во время испытательного периода, но требовать такое от человека бесплатно попросту неэтично».