Китай высадил 3000-километровую стену деревьев вокруг пустыни Такла-Макан

Казалось бы, если нация создала уже одну Великую стену, можно бы остановиться, но китайские власти снова и снова поражают воображение наблюдателей амбициозными проектами. Конечно, новая стена гораздо короче Великой китайской — всего 3 тысячи километров против 21-й тысячи, зато она полностью состоит из деревьев.
Историю экологического мегапроекта рассказал сайт IFLScience. Такла-Макан — крупнейшая пустыня в стране, и ее площадь постепенно растет, как и других пустынь на севере страны.
Чтобы это предотвратить, еще в 1978 году, после окончания Культурной революции, в стране был задуман грандиозный план — ограничить все пустынные территории «зеленым поясом».
Весь проект называется «Три севера» и будет завершен не ранее 2050 года. Но уже в 2024 году КНР смогла полностью окружить лесополосой крупнейшую из своих северных пустынь, Такла-Макан. Общая протяженность пояса — 3 046 километров.
Основные породы деревьев, которые использовали для посадки — саксаулы и красные ивы. По задумке, деревья должны не только остановить рост пустыни, но и уберечь окружающие территории от песчаных бурь и ветров, которые вредят сельскому хозяйству.
Он затрагивает примерно 27% территории страны и изменит жизнь 400 миллионов человек.
Впрочем, у многих ученых вызывает сомнения дальнейшая его перспектива — смогут ли деревья прижиться и получится ли у природы поддерживать этот пояс без постоянного вмешательства человека.
Критики проекта называют следующие аргументы: во-первых, выбранные деревья — не родные для региона. Во-вторых, настоящий лес состоит из большого количества разных видов деревьев и растений, которые дополняют друг друга, а лесополоса из одной или нескольких культур не сможет поддерживать себя и рискует вымереть от первого же заболевания. Кроме того, есть также сомнения в том, что деревья остановят песчаные бури.
Рост пустынь вызывают неправильное ведение сельского хозяйства, вырубка лесов и изменения климата. По данным ученых, в 2020 году 77,6% полузасушливых районов на земном шаре становятся еще безводнее, чем 30 лет назад, и процесс медленно продолжается.
Китай — страна, которую процесс опустынивания территорий в перспективе должен затронуть сильнее всего. Но касается он всего мира — экологи предсказывают, что, к примеру, в Европе уже в этом веке превратиться в пустыни могут части Португалии, Испании, Греции, Кипра, Болгарии и Румынии.
Ранее рассказывали про другой интересный экопроект — бизнесмен на пенсии создал в Бразилии парк из 40 тысяч деревьев, причем почти все он посадил собственными руками.