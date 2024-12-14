Китай высадил 3000-километровую стену деревьев вокруг пустыни Такла-Макан

Критики проекта называют следующие аргументы: во-первых, выбранные деревья — не родные для региона. Во-вторых, настоящий лес состоит из большого количества разных видов деревьев и растений, которые дополняют друг друга, а лесополоса из одной или нескольких культур не сможет поддерживать себя и рискует вымереть от первого же заболевания. Кроме того, есть также сомнения в том, что деревья остановят песчаные бури.