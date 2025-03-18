Китай строит мега-мосты, на которых можно вторгнуться на Тайвань

В первую очередь, как предполагается, новые баржи заточены под взаимодействие с китайскими ролкерами — специальными кораблями для перевозки колесной техники. Сейчас эти корабли в составе китайского флота используются только для коммерческих целей, но могут перевозить и танки. В случае десанта ролкер сможет пришвартоваться к барже, а техника внутри него проехать по палубе корабля-моста сразу на землю.