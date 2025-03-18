Китай строит мега-мосты, на которых можно вторгнуться на Тайвань

На прошлой неделе эксперты обратили внимание на то, что в составе военного флота КНР появились новые огромные корабли, которые могут представлять из себя грандиозные плавучие мосты. Аналитики допускают, что такие мосты могут стать частью новой стратегии по вторжению на Тайвань.
Историей поделился портал Naval News: он же дал ссылки на снимки пяти гигантских барж, оснащенных выдвижными мостами, которые могут достигать длины в 120 метров каждый. По такому мосту запросто может проехать танк в рамках десантной операции.
Фотографии были сделаны в порту Гуанчжоу на юге Китая. «Любое вторжение на Тайвань потребует множества кораблей, чтобы оперативно переправить достаточное число солдат, техники и снаряжения через пролив», — объясняет доктор Эмма Солсбери, научный сотрудник британской некоммерческой аналитической организации «Совет по геостратегии».
Технологическое оснащение кораблей дает возможность свободнее выбирать потенциальный плацдарм для десанта и не зависеть от тайваньских портов для высадки тяжелой техники, поясняют эксперты.
Выдвинув мост, корабль может «закрепиться» с помощью восьми грандиозных выдвижных столбов, чтобы техника благополучно доехала до берега. На корме каждого корабля также есть площадка для швартовки других судов.
В первую очередь, как предполагается, новые баржи заточены под взаимодействие с китайскими ролкерами — специальными кораблями для перевозки колесной техники. Сейчас эти корабли в составе китайского флота используются только для коммерческих целей, но могут перевозить и танки. В случае десанта ролкер сможет пришвартоваться к барже, а техника внутри него проехать по палубе корабля-моста сразу на землю.
Доктор Солсбери отмечает, что во флоте КНР появляется все больше кораблей двойного назначения — таких, которые используются в коммерческих целях, но могут быть переориентированы на военный конфликт при необходимости.
Ранее рассказывали, что Тайвань намерен лишать публичных деятелей и артистов гражданства в случае, если те открыто поддерживают материковый Китай.