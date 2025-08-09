Хищные комары: как в Китае борются с вирусом чикунгунья

Для контроля популяции комаров Aedes — основных переносчиков вируса — в городе Фошань были выпущены хищные слоновьи комары (Toxorhynchites). Их личинки уничтожают личинок Aedes, при этом сами взрослые особи не питаются кровью и не представляют эпидемиологической угрозы. Дополнительно в водоемы региона выпущены 5000 рыб, которые также поедают личинок комаров.