Хищные комары: как в Китае борются с вирусом чикунгунья

Власти Китая задействовали инновационные подходы для противодействия крупнейшей вспышке вируса чикунгунья в истории страны. В южной провинции Гуандун с июля 2025 года зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания. Рост числа заражений связывают с активизацией международных поездок, аномальной жарой и обильными осадками.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Для контроля популяции комаров Aedes — основных переносчиков вируса — в городе Фошань были выпущены хищные слоновьи комары (Toxorhynchites). Их личинки уничтожают личинок Aedes, при этом сами взрослые особи не питаются кровью и не представляют эпидемиологической угрозы. Дополнительно в водоемы региона выпущены 5000 рыб, которые также поедают личинок комаров.

Параллельно с биологическими методами власти реализуют комплекс административных мер, напоминающих подходы времен политики «нулевого CoViD». В их числе — массовая ликвидация мест размножения насекомых, проверки жилых домов, штрафы до $1300 за скопление стоячей воды на частных территориях, а также применение дронов для выявления потенциально опасных участков. Пациентам с подтвержденным диагнозом предписано находиться под москитными сетками в медицинских учреждениях, а общественные пространства обрабатываются инсектицидами.

По официальным данным, число новых случаев заражения достигло максимума: за последнюю неделю выявлено 3000 инфицированных. При этом 95% пациентов выздоравливают в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что опасный вирус чикунгунья может проникнуть в Россию из Средиземноморья. Об этом сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.