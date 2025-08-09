Хищные комары: как в Китае борются с вирусом чикунгунья

Для контроля популяции комаров Aedes — основных переносчиков вируса — в городе Фошань были выпущены хищные слоновьи комары (Toxorhynchites). Их личинки уничтожают личинок Aedes, при этом сами взрослые особи не питаются кровью и не представляют эпидемиологической угрозы. Дополнительно в водоемы региона выпущены 5000 рыб, которые также поедают личинок комаров.
Параллельно с биологическими методами власти реализуют комплекс административных мер, напоминающих подходы времен политики «нулевого CoViD». В их числе — массовая ликвидация мест размножения насекомых, проверки жилых домов, штрафы до $1300 за скопление стоячей воды на частных территориях, а также применение дронов для выявления потенциально опасных участков. Пациентам с подтвержденным диагнозом предписано находиться под москитными сетками в медицинских учреждениях, а общественные пространства обрабатываются инсектицидами.
По официальным данным, число новых случаев заражения достигло максимума: за последнюю неделю выявлено 3000 инфицированных. При этом 95% пациентов выздоравливают в течение семи дней.
Ранее сообщалось, что опасный вирус чикунгунья может проникнуть в Россию из Средиземноморья. Об этом сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.