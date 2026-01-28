Китай отказывается покупать нефть из Венесуэлы после сделки с США

Как уточняет агентство, крупнейший закупщик нефти из Венесуэлы компенсирует поставки сырья за счет РФ, Ирана и Канады.
После того, как контроль над венесуэльской нефтью перешел к США, трейдеры Trafigura и Vitol направили предложения нефтеперерабатывающим компаниям из Индии и Китая, включая PetroChina.
«Однако один из руководителей торговых компаний заявил, что трейдерам PetroChina было дано указание не покупать нефть до дальнейшего уведомления из штаб-квартиры», — говорится в публикации.
Уточняется, что предложения трейдеров были неконкурентоспособны в сравнении с, например, канадской нефтью. Скидки на венесуэльскую тяжелую нефть марки Merey с поставкой в Китай сократились примерно на $ 10 за баррель.
Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп сообщил об успешном проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого между двумя странами была заключена сделка, оформившая переход контроля над продажей венесуэльской нефти к США.