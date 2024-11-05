Китаец завел четырех любовниц в жилом комплексе, где жил с женой

Роман с соседкой — расхожий сюжетный ход из мелодрам, но сомнительная идея для жизни: даже не принимая в расчет моральную сторону вопроса, очевидно, что если все герои любовной интриги живут рядом, шансы попасться у изменника выше.
Но герой нашего рассказа явно любит риск (и не хочет далеко ездить): этот житель китайской провинции Цзилинь завел в доме, где жил с женой, сразу четыре любовницы, а с одной из них даже якобы поженился.
Мелодраматическим сюжетом, достойным отдельного сериала, поделилась газета South China Morning Post. Мужчина, которого называют псевдонимом Сяо Цзюнь, умудрялся поддерживать тайные полигамные отношения на протяжении четырех лет, и ни одна из женщин не догадывалась, что она не единственная.
Биографию наш герой-любовник себе тоже выдумал: Сяо Цзюнь родился в небогатой семье и вылетел из средней школы, но успешно притворялся богачом во втором поколении. Его мать работает уборщицей в бане, но Сяо Цзюнь убедил первую избранницу, Сяо Цзя, что оба его родителя — бизнесмены, и неоднократно покупал поддельные ювелирные изделия жене в подарок, чтобы подтвердить статус богача.
Потом Сяо Цзя забеременела, и мужчина на ней женился. Вскоре после брака женщина выяснила, что Сяо Цзюнь никакой не богач, но не стала подавать на развод, а просто выставила мужа из дома, решив растить ребенка самостоятельно.
Всего через неделю после того, как его выгнали, наш герой познакомился с новой девушкой, Сяо Хун, в онлайн-игре, и покорил ее сердце той же вымышленной биографией. Сяо Цзюнь пообещал, что уже скоро они будут жить вместе в одной квартире, и выманил у девушки 140 тысяч юаней (примерно 1 914 000 рублей) на ремонт жилья. Деньги он потратил на поддержание образа богача.
Сяо Цзюнь снял квартиру в том же здании, где еще недавно жил с женой, и стал жить там вместе с Сяо Хун. Вскоре и эта девушка забеременела. Вторые отношения оказались крепче первых, но Сяо Цзюнь, видимо, уже увлекся — и, несмотря на наличие уже двух семей, продолжил обольщать новых девушек, используя ту же самую тактику.
Жертвами «Дон Жуана» стали сразу три жительницы все того же жилого комплекса: две студентки, Сяо Минь и Сяо Синь, и медсестра Сяо Лань (почему мужчина выбирал женщин с частично совпадающими именами, газета умалчивает). Ни одна из девушек не подозревала о другой, и у каждой Сяо Цзюнь выманил крупную сумму денег: 15, 10 и 8 тысяч юаней соответственно.
В апреле прошлого года Сяо Синь понадобились деньги на оплату обучения, и она попросила мужчину вернуть ей 10 тысяч юаней. Вместо этого Сяо Цзюнь арендовал автомобиль премиум-класса, встретил на нем девушку и вручил ей запаянный пластиковый пакет, в котором, как он утверждал, было 100 тысяч юаней. Вскрывать пакет он запретил, потому что деньги якобы были «нужны для важного дела».
После этого мужчина игнорировал студентку целый месяц. Обиженная, она решила открыть пакет, но оказалось, что там были только денежные муляжи для банковских работников. Возмущенная Сяо Синь обратилась в полицию, и стражи правопорядка начали поиски мошенника.
Помогли им в этом, по иронии, жена и первая любовница героя. В один прекрасный день Сяо Цзя и Сяо Хун вышли из дома на прогулку с детьми, встретились, разговорились и поняли, что у детей один и тот же отец. После этого вскрылись остальные подробности из жизни героя, и полиция смогла его задержать.
Как именно мужчине удавалось поддерживать столько отношений и сохранять их в тайне друг от друга, газета не пишет.
Точку в истории поставила Народная прокуратура района Фэнмань города Цзилинь, приговорившая мужчину к 9,5 годам тюрьмы и 120 тысячам юаней штрафа за подлог, кражу и двоеженство. Кроме того, 280 тысяч юаней, принадлежавшие Сяо Цзюню, были конфискованы, чтобы выплатить пострадавшим украденные у них деньги.
История мошенника стала популярной в социальных сетях: пользователи были шокированы тем, как ему удавалось поддерживать столько отношений и не попасться, а многие предлагают экранизировать историю и уверены, что она заслуживает телесериала.
Ранее рассказывали историю японца, который тоже хочет отношений с множеством женщин, но решил никого из них не обманывать, и у него все получилось: мужчина живет с четырьмя женами и двумя девушками, занимается домом и растит детей, и даже не ходит на работу.