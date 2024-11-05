Китаец завел четырех любовниц в жилом комплексе, где жил с женой

Всего через неделю после того, как его выгнали, наш герой познакомился с новой девушкой, Сяо Хун, в онлайн-игре, и покорил ее сердце той же вымышленной биографией. Сяо Цзюнь пообещал, что уже скоро они будут жить вместе в одной квартире, и выманил у девушки 140 тысяч юаней (примерно 1 914 000 рублей) на ремонт жилья. Деньги он потратил на поддержание образа богача.