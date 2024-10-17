Китаец застал жену с любовником и получил тюремный срок

33-летний Лу заметил, что его жена слишком долго собирает дочь к репетитору и решил проследить за ней. Когда женщина подошла к отелю, Лу начал подозревать ее в измене. Его опасения подтвердились, когда он ворвался в номер и увидел супругу в нижнем белье рядом с обнаженным мужчиной по фамилии Лю.