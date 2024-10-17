Китаец застал жену с любовником и получил тюремный срок

Китаец был приговорен к шести месяцам тюремного заключения после того, как застал свою жену за изменой с другим мужчиной и принял деньги в качестве компенсации за предательство. Об этом пишет Oddity Central.
33-летний Лу заметил, что его жена слишком долго собирает дочь к репетитору и решил проследить за ней. Когда женщина подошла к отелю, Лу начал подозревать ее в измене. Его опасения подтвердились, когда он ворвался в номер и увидел супругу в нижнем белье рядом с обнаженным мужчиной по фамилии Лю.
Лу избил Лю и ударил жену, после чего потребовал выплатить компенсацию за предательство в размере 25 тысяч юаней (339,7 тысячи рублей). Лю согласился, однако во время бракоразводного процесса выяснилось, что он подал жалобу на Лу.
Мужчина до сих пор убежден, что бывшая жена подговорила Лю написать жалобу, чтобы иметь преимущества во время развода и получить опеку над маленькой дочерью.
Суд приговорил Лу к шести месяцам лишения свободы за шантаж любовника своей жены и принуждение его к выплате финансовой компенсации. Мужчина пытался оспорить решение дважды, однако судья отклонил ходатайства.
В качестве крайней меры Лу оспорил первоначальный вердикт в Верховном суде провинции Шаньдун, который пришёл к выводу, что «первоначальный вердикт не подтверждал некоторые факты, а некоторые доказательства противоречили друг другу», и обязал промежуточный суд Цзыбо пересмотреть дело.
В итоге суд снова рассмотрел дело Лу и в этот раз оправдал мужчину, постановив, что он не заставлял Лю платить ему 25 тысяч юаней, а всего лишь вел переговоры. Кроме того, судья встал на сторону бывшего супруга, сказав, что Лю нарушил общественный порядок и моральные нормы, поэтому реакция Лу была оправданной.
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