Китаец вырезал самую длинную в мире полоску из бумаги

Китайский мастер оригами Пэй Хаочжэн установил мировой рекорд по вырезанию полоски из бумаги. Об этом пишет Oddity Central.
Ранее Пэй уже устанавливал рекорды. Так, он однажды сложил сто цветов из одного листа бумаги формата А4, а затем создал самую большую бумажную улитку. В этом году он взялся за более сложное дело.
Для того, чтобы вырезать самую длинную полоску из бумаги, Пэй экспериментировал с разными видами бумаги, техниками вырезания и инструментами. В итоге ему удалось получить полосу длиной 108,15 метра и шириной 0,5 сантиметра. На подготовку к рекорду ушел год.
Рекордная полоса вырезана ножницами из серебряного листа бумаги формата А4 с зеркальной поверхностью.
Как ему удалось вырезать настолько тонкую линию, не порвав ее случайно, остается загадкой. И трудно представить, что в ближайшее время рекорд будет побит.
Ранее женщина из Бангладеша установила рекорд, съев при помощи палочек для еды 37 зерен риса за минуту.