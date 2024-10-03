Китаец выиграл 24 миллиона юаней, вписав в лотерейный билет даты рождения своей семьи

Сперва мужчина вписывал в билеты случайные числа, но затем прочитал историю об игроке, который использовал даты рождения членов семьи, и решил, что такой символизм ему по душе. С 2017 года Хуан вписывал во все лотерейные билеты одни и те же цифры, решив, что и выигрыш, в случае сего, он потратит на семью. «Конечно, я не думал, что выиграю так много», — признается мужчина.