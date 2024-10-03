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Китаец выиграл 24 миллиона юаней, вписав в лотерейный билет даты рождения своей семьи

Он делал это в течение семи лет, и наконец ему улыбнулась удача.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Baidu

День рождения близкого человека — всегда важная дата, но некоторые люди придают этим числам по-настоящему большое значение. Например, один китайский отец семейства из провинции Анхой. Он так сильно верил, что даты рождения близких принесут ему удачу, что в течение семи лет вписывал их в каждый лотерейный билет.

В результате удача ему улыбнулась: мужчина выиграл 24 миллиона юаней (почти 317 млн рублей). О победителе рассказала газета South China Morning Post. Своим призом Хуан (настоящее имя мужчины не раскрывается) распорядился благородно: сто тысяч юаней отдал на благотворительность, а на остальные деньги обещал построить семье новый дом.

Лотерея «Двухцветный шар», главный приз в которой выиграл Хуан — одна из самых популярных в Китае. Она существует с 2003 года. Один лотерейный билет стоит всего 10 юаней, а всего за первую половину 2024 года было продано около 300 миллионов билетов.

Хуан, конечно, тоже потратился на лотерейные билеты, но с выигрышем это не сравнить. Мужчина играл в лотерею больше 10 лет, но никогда не покупал больше 2 билетов за раз. На джекпот он никогда не рассчитывал.

Хуан объяснил, что часть доходов лотереи идет на благотворительность, и так он жертвовал деньги, получая немного удовольствия от игры впридачу.

Сперва мужчина вписывал в билеты случайные числа, но затем прочитал историю об игроке, который использовал даты рождения членов семьи, и решил, что такой символизм ему по душе. С 2017 года Хуан вписывал во все лотерейные билеты одни и те же цифры, решив, что и выигрыш, в случае сего, он потратит на семью. «Конечно, я не думал, что выиграю так много», — признается мужчина.

История уже разлетелась в китайских соцсетях. Одни пользователи восхищаются упорством победителя, а другие вздыхают, что это не им повезло. Впрочем, в Китае много разных лотерей, и новости о крупных выигрышах приходят регулярно.

Ранее рассказывали о том, как американский пенсионер выиграл в лотерею восемь миллионов и забыл об этом.