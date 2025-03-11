Китаец узнал о своем усыновлении и отыскал родную сестру в 500 м от дома

В августе 2024 года специалисты студии идентифицировали мужчину по имени Лю Тишунь как вероятного родственника Чжана Лэя. Через него он смог связаться со своей родной матерью Сюн Ляньсянь. Анализ ДНК подтвердил, что он действительно является ее пропавшим сыном. Самым удивительным оказалось то, что его сестра Лю Янь уже много лет жила всего в 500 м от него, но они ни разу не встречались.