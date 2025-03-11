Китаец узнал о своем усыновлении и отыскал родную сестру в 500 м от дома

Китаец узнал, что его усыновили в детстве, а его родная сестра все это время жила всего в 500 м от него. История раскрылась случайно во время семейной ссоры и привела к неожиданному воссоединению семьи спустя 34 года. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
36-летний Чжан Лэй из города Наньян (провинция Хэнань) долгое время считал себя родным сыном своих родителей. Однако во время конфликта с приемной матерью выяснилось, что он был усыновлен. Женщина в порыве гнева призналась в этом и даже заявила, что готова разорвать с ним отношения.
Тогда Лэй решил найти своих родных. Узнать свою настоящую родословную для мужчины было особенно важно в свете того, что у него самого недавно родился сын. Его жена нашла платформу Xiao Zhenyu’s Search Studio, с помощью которой можно найти потерянных родственников. Примера ДНК родственников у Лэя не было, поэтому специалисты студии решили проанализировать несколько родословных и сопоставили его данные с данными более чем 200 возможных родственников.
В результате поисков выяснилось, что его биологическая мать, 55-летняя Сюн Ляньсянь, все это время жила в соседней провинции Хубэй и искала своего сына более 30 лет. В 1991 году его старшая сестра Лю Янь оставила на несколько минут мальчика по имени Лю Вэйвэй без присмотра, и его похитили. Долгие поиски длиной несколько десятилетий не дали никаких результатов, и семье так и не удалось найти мальчика.
В августе 2024 года специалисты студии идентифицировали мужчину по имени Лю Тишунь как вероятного родственника Чжана Лэя. Через него он смог связаться со своей родной матерью Сюн Ляньсянь. Анализ ДНК подтвердил, что он действительно является ее пропавшим сыном. Самым удивительным оказалось то, что его сестра Лю Янь уже много лет жила всего в 500 м от него, но они ни разу не встречались.
Ранее сообщалось о другом инциденте, который произошел в Китае. Там женщина по фамилии Ян похитила 11-летнюю девочку из деревни в городском округе Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу). Ян решила, что ребенок подходит на роль невесты для ее сына. Сначала женщина обратилась к отцу девочки, но тот отверг предложение. Ян дождалась, когда ребенок окажется дома один и забрала его.
А в США нашли живым похищенного семь лет назад в Атланте (штат Джорджия) Абдула Азиза Хана. Ребенка обнаружили после того, как на Netflix показали посвященный расследованию эпизод документального сериала «Неразгаданные тайны». Юношу вычислили случайно в связи с другим делом — ограблением.