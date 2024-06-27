Китаец уволился с работы и стал миллионером. Как ему помогли бананы

Ранее частые рабочие созвоны были названы главный причиной выгорания на работе. Его среди прочих чаще называли юристы, IТ-специалисты и маркетологи. Фрилансеров больше всего беспокоят переработки (48%) и непонимание перспектив карьерного развития (12%), а представителей финансовой и банковской сфер — тревога за будущее компании (29%). Для представителей сферы рекламы, PR, digital и медиа наиболее «обесточивающими» оказались долгие согласования (28%). Работников сферы образования больше всего удручает работа с бумагами и отчетностью (41%), а представителей творческих профессий — обесценивание результатов (24%).