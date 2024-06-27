Китаец уволился с работы и стал миллионером. Как ему помогли бананы

Сотрудник технической компании в Китае, который столкнулся с выгоранием, нашел способ превратить усталость в успешный бизнес. Мужчина по имени Лин решил уволиться и заняться электронной торговлей фруктами. Об этом сообщает South China Morning Post.
Успех Лина стал возможен благодаря новому тренду на социальных сетях — продажи зеленых бананов как символа «снятия стресса». Зеленые бананы Лина продаются недозрелыми и с прикрепленными плодоножками, позволяя покупателям выращивать их в вазах с водой, пока они не станут съедобными. Этот процесс, как отмечают потребители, является умиротворяющим и помогает справляться со стрессом.
В марте Лин стал партнером фабрики Tao от гиганта Alibaba. Он также обновил упаковку и начал продавать вазы для выращивания бананов вместе с мотивирующими карточками. Благодаря этим нововведениям продажи взлетели, и Лин продает около 50 000 кг бананов ежедневно.
Сейчас мужчина зарабатывает $280 000 в месяц на продаже зеленых бананов. В дополнение к бананам Лин планирует запустить продажу других фруктов, таких как ананасы и маракуйя.
Ранее частые рабочие созвоны были названы главный причиной выгорания на работе. Его среди прочих чаще называли юристы, IТ-специалисты и маркетологи. Фрилансеров больше всего беспокоят переработки (48%) и непонимание перспектив карьерного развития (12%), а представителей финансовой и банковской сфер — тревога за будущее компании (29%). Для представителей сферы рекламы, PR, digital и медиа наиболее «обесточивающими» оказались долгие согласования (28%). Работников сферы образования больше всего удручает работа с бумагами и отчетностью (41%), а представителей творческих профессий — обесценивание результатов (24%).