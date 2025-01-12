Китаец продавал сидячие места в метро в загруженные часы

Чжоу пояснил, что он садится в поезд на конечной станции в 7:30 утра, где точно есть свободное место. А выходит из поезда на станциях «Хайнань» или «Синьчан» рядом со своим офисом. На протяжении этого маршрута он может уступить свое место за 5 юаней (~ 69 рублей). Именно такая сумма покрывает стоимость одного проезда на метро.