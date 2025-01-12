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Китаец продавал сидячие места в метро в загруженные часы

Мошенника арестовали, но не смогли предъявить обвинений, так как закона, запрещающего продавать сидячие места в метро, не существует.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В метро Шанхая (Китай) в загруженные часы мужчина продавал сидячие места за 5 юаней (~ 69 рублей), — пишет South China Morning Post.

Сообщается, что мужчина по фамилии Чжоу опубликовал в соцсетях необычное объявление. В нем было сказано, что он может предложить за незначительную сумму в утренние и вечерние часы пик свое место на 16-линии метро.

16-линия метро в Шанхае каждый день сильно загружена, поскольку она соединяет пригородный район Линган с центром города.

Чжоу пояснил, что он садится в поезд на конечной станции в 7:30 утра, где точно есть свободное место. А выходит из поезда на станциях «Хайнань» или «Синьчан» рядом со своим офисом. На протяжении этого маршрута он может уступить свое место за 5 юаней (~ 69 рублей). Именно такая сумма покрывает стоимость одного проезда на метро.

Мужчина сказал, что до сих пор он лишь дважды оказывал услугу одному и тому же пассажиру.

Известно, что заинтересовавшиеся рекламным объявлением власти поместили Чжоу под административный арест, однако не смогли предъявить ему обвинений, так как закона, запрещающего продавать сидячие места в метро, попросту не существует.

Представители шанхайского метрополитена, в свою очередь, заявили, что выступают против продажи свободных мест, так как это может привести к нарушению общественного порядка.

Ранее рассказывали о другой мошеннической схеме: в Австралии мужчина устроил свадьбу ради привлечения подписчиков в соцсетях.