Китаец продал дом и машину ради путешествий с парализованной матерью на спине

Если кто и заслуживает звания «сын года», так это 31-летний Сяо Ма (Xiao Ma) из Китая. Он продал свое имущество, чтобы путешествовать по стране со своей парализованной матерью, неся ее на спине — так же, как она поступала с ним, когда Ма был младенцем.
Сяо Ма был восьмилетним мальчишкой, когда его родители попали в ужасную автокатастрофу, в которой погиб его отец, а мать осталась парализованной. С того момента Ма и его старшая сестра заботились не только о себе, но и о маме, у которой позже диагностировали церебральную атрофию.
Подрастая, Ма работал на полях, где собирал хлопок, получал знания в различных областях и в конце концов открыл собственный ресторан в Синьцзяне. Большую часть заработанного он тратил на выздоровление матери. Постепенно женщина смогла покинуть кровать, которая долгие годы была ее тюрьмой, села в инвалидное кресло и даже сделала несколько маленьких шагов.
Однако несколько лет назад Ма получил сокрушительную новость о том, что церебральная атрофия его матери не только неизлечима, но и неуклонно прогрессирует. Тогда он решил максимально использовать то время, которое отведено ему провести вместе с мамой.
Ее регрессирующий мозг сравним с мозгом маленького ребенка, поэтому Ма хочет проводить с ней как можно больше времени, пока она еще может ценить эти моменты.
Как сообщает издание 8world, родственники посетили гору Тяньшань, озеро Тяньчи и другие места в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также площадь Тяньаньмэнь в Пекине и Великую Китайскую стену. Пожилая женщина больше не может говорить, но она всегда улыбается, когда семья путешествует. И этого достаточно ее любящему сыну, который говорит, что ей было грустно, когда она была прикована к постели.
«Любовь не ждет, сыновняя почтительность никогда не опаздывает, а действие — лучший ответ. Моя мать носила меня, когда я был ребенком, а теперь я ношу ее», — говорит Сяо Ма.
Люди, встречавшие Ма с матерью на спине, знакомились с ним и фотографировали пару. И эти снимки быстро стали вирусными в китайских соцсетях. Теперь миллионы людей в Китае восхищаются историей мужчины. А он в ответ на вопросы о том, когда он собирается домой, отвечает: «Дом там, где моя мать». И добавляет, что не хочет жить с сожалениями о последних годах жизни своей матери на этой Земле.