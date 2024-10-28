Китаец продал дом и машину ради путешествий с парализованной матерью на спине

Люди, встречавшие Ма с матерью на спине, знакомились с ним и фотографировали пару. И эти снимки быстро стали вирусными в китайских соцсетях. Теперь миллионы людей в Китае восхищаются историей мужчины. А он в ответ на вопросы о том, когда он собирается домой, отвечает: «Дом там, где моя мать». И добавляет, что не хочет жить с сожалениями о последних годах жизни своей матери на этой Земле.