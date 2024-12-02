Китаец приуныл и объявил в розыск сам себя

Текст в посте был такой: «Я проживаю в провинции Шаньси, в округе Циньюань. провинции Шаньси. 10 ноября с помощью вымогательства я заставил частную компанию выплатить мне 30 миллионов юаней (4 миллиона $). У меня есть пистолет-пулемет и 500 патронов к нему. Тот, кто меня задержит, заработает 30 тысяч юаней (4000 $)».