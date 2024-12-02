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Китаец приуныл и объявил в розыск сам себя

Он заявил, что вымогал 30 миллионов юаней и вооружен пистолетом-пулеметом.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: SCMP

Люди борются со скукой по-разному: кто-то находит новое хобби, кто-то увлекается экстремальными видами спорта. А кто-то, как житель Китая по фамилии Ван, объявляет себя в розыск, подделав ордер на собственный арест.

Историю заскучавшего китайца рассказала газета South China Morning Post. По словам издания, 11 ноября мужчина написал в китайской социальной сети пост со своей фотографией и заголовком «Разыскивается». В посте мужчина представился вымышленным именем Ван Ибо (так зовут популярного китайского певца и актера).

Текст в посте был такой: «Я проживаю в провинции Шаньси, в округе Циньюань. провинции Шаньси. 10 ноября с помощью вымогательства я заставил частную компанию выплатить мне 30 миллионов юаней (4 миллиона $). У меня есть пистолет-пулемет и 500 патронов к нему. Тот, кто меня задержит, заработает 30 тысяч юаней (4000 $)».

Ван запостил это под никнеймом haoyunsuishiyou, что примерно переводится с китайского как «удачи вам всем». 12 ноября полиция начала расследование, и уже через несколько часов мужчину нашли и арестовали.

В ходе обыска стражи правопорядка выяснили, что у хулигана нет ни заявленных денег, ни оружия, и вымогательством он тоже не занимался. Мужчина просто приуныл и решил, что у него слишком скучная жизнь.

Минута славы вполне удалась: всего за сутки пост завирусился в соцсети: набрал 350 тысяч просмотров, 2 500 лайков, 1 155 репостов и 80 комментариев.

Полиция все же привлекла Вана к ответственности за распространение ложной информации. Наказание для мужчины — запрет определенных действий: теперь он будет какое-то время отчитываться о своих передвижениях и находиться под наблюдением полиции.

В комментариях под постом пользователи написали, что финал истории неудивителен: «в конце концов, видимо, именно этого он и хотел».

Ранее рассказывали про китайца, который много чихал из-за того, что 20 лет ходил с игральной костью в носу.