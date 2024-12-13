Китаец притворялся курьером и отцом-одиночкой ради лайков в соцсетях

Эта 21-летняя девушка из провинции Сычуань набрала 4 миллиона подписчиков благодаря рассказам о том, что ее родители умерли, и теперь она с братьями и сестрами живет на одной картошке и ютится в жутком ветхом домике. Как выяснилось впоследствии, родители девушки живы, за свой дом она выдавала загон для скота, а не на камеру и вовсе носила одежду и украшения люксовых брендов.