Китаец притворялся курьером и отцом-одиночкой ради лайков в соцсетях

Блогер с никнеймом @qianyibaobei работает обычным курьером. Жена бросила его с ребенком, и теперь отец развозит заказы вместе с малышкой по имени Цянь И, потому что оставить ребенка не с кем.
У этого трогательного парня 400 тысяч подписчиков в Douyin, китайском аналоге Тиктока: люди очень сочувствуют его нелегкой судьбе. Впрочем, как выяснилось недавно, зря: жена блогера не бросала, а вся его история — выдумка.
О мошеннике рассказала китайская газета South China Morning Post. Мужчина позировал у велосипеда с ребенком на руках, а поверх изображения писал огромные слова «У НЕЕ НЕТ МАТЕРИ».
В одном из самых драматичных роликов он, одетый в униформу курьера местного приложения по доставке еды, рассказал, что доставил 43 заказа за день и заработал 300 юаней (почти 4 300 рублей), чтобы покормить дочку.
Там же он признался, что слегка поранил дочке лицо и призвал подписчиков ставить ему побольше лайков. Всего инфлюэнсер выпустил больше ста видео, а, набрав достаточно подписчиков, начал размещать на канале рекламу.
3 декабря полиция сообщила, что вся эта история — выдумка. Мужчина не работает курьером (униформу он купил в интернете), а жена его не бросала и до сих пор живет с ним «в счастливом браке».
Стражи закона заявили, что мужчину оштрафовали за нарушение общественного порядка, Сумму штрафа не разгласили, но согласно китайскому законодательству она не может превышать 500 юаней (7 150 рублей).
Полиция также сообщила, что это не первый блогер, который пытается нажиться на людской жалости (для этого даже есть специальный термин — сэдфишинг). Предыдущую обманщицу с никнеймом @Liangshanmengyang, лгавшую онлайн о том, что она живет в нищете, наказали гораздо строже.
Эта 21-летняя девушка из провинции Сычуань набрала 4 миллиона подписчиков благодаря рассказам о том, что ее родители умерли, и теперь она с братьями и сестрами живет на одной картошке и ютится в жутком ветхом домике. Как выяснилось впоследствии, родители девушки живы, за свой дом она выдавала загон для скота, а не на камеру и вовсе носила одежду и украшения люксовых брендов.
В результате ее оштрафовали на 80 тысяч юаней и приговорили к 11 месяцам тюрьмы. Оказалось, что у девушки был и руководитель: глава компании по фамилии Тан, который организовал целую сеть аккаунтов, зарабатывающих на жалости. Через таких блогеров Тан продавал поддельные сельскохозяйственные удобрения, заработав более 10 миллионов юаней. Он получил 14 месяцев тюрьмы и штраф в 100 тысяч юаней.
Ранее рассказали про другого китайского мошенника: студент вымогал у отелей деньги, подбрасывая им дохлых тараканов.