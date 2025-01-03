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Китаец превратил съемную квартиру в куриную ферму

Владельца, который проверил квартиру только через два года, ждал сюрприз.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Представьте ситуацию: вы всю жизнь мечтали разводить кур, но живете в многоквартирном доме. Что вы выберете: мечту всей жизни или комфорт соседей? Житель многоэтажки в Шанхае дал на этот вопрос однозначный ответ — и попал во все китайские соцсети.

Как рассказывает South China Morning Post, все началось с договора об аренде. Владелец квартиры в многоэтажном доме сдал ее жильцу сразу на длительный срок и не интересовался помещением два года, а когда решил проверить свою жилплощадь, не мог подобрать слов.

Я просто в ярости!

владелец квартиры

Гостиная оказалась забита насестами, а по всем комнатам порхали курицы.

«Здесь безумно воняет. Птицы испортили пол и стены. Пока я не заменю все покрытия, тут будет невозможно жить», — пожаловался владелец местной газете.

Заработать на жилье тоже не удалось: косметический ремонт обойдется куда дороже, чем доходы от аренды за два года.

Впрочем, сам организатор курятника до последнего жил в этой самой квартире и спал в спальне. Его личность остается неизвестной.

Соседка по имени Ву рассказала изданию, что и она, и многие другие жильцы неоднократно жаловались в управляющую компанию на удушающую вонь от квартиры.

«Все, что изменилось — жилец просто перестал открывать окна. В итоге квартира испортилась еще сильнее», — вспоминает женщина.

Профессиональный юрист Чжан Ин объяснил, что согласно Гражданскому кодексу КНР договор об аренде можно расторгнуть, если арендатор самовольно изменил цель использования помещения. А в случае, если цель использования в договоре прописать забыли, можно просто заставить человека компенсировать все повреждения квартиры из-за нецелевого использования.

Как именно поступить с необычным арендатором, владелец квартиры решил спросить в интернете. Пользователи отреагировали по-разному: кто-то возмутился безответственным поведением жильца, не подумавшего, во что его курятник превратит помещение, а другие поразились тому, как этот человек сам смог жить в таких ужасающих условиях и терпеть вонь.

Ранее рассказывали, по каким критериям выбирают квартиру зумеры: впрочем, наличие курятника на жилплощади, вероятно, отпугнет любое поколение арендаторов.