Китаец превратил съемную квартиру в куриную ферму

Как именно поступить с необычным арендатором, владелец квартиры решил спросить в интернете. Пользователи отреагировали по-разному: кто-то возмутился безответственным поведением жильца, не подумавшего, во что его курятник превратит помещение, а другие поразились тому, как этот человек сам смог жить в таких ужасающих условиях и терпеть вонь.