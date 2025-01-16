Китаец поставил рекорд по количеству прыжков через скакалку за минуту

Ранее 58-летняя бабушка (у нее 12 внуков) из Канады стояла в планке 4,5 часа и побила женский рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Все родственники собрались, чтобы поддержать ее во время фиксирования рекорда. Донна-Джин Уайлд много лет работала учителем в школе, а недавно вышла на пенсию. Сама рекордсменка призналась, что происходящее далось ей нелегко и в течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы «дышать, сохранять спокойствие и не трястись». Но упасть в грязь лицом на глазах у внуков и своих учеников, которые тоже пришли ее поддержать, она просто не могла себе позволить.