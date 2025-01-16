Китаец поставил рекорд по количеству прыжков через скакалку за минуту

23-летний студент из Университета Чанцзи в Китае побил мировой рекорд по прыжкам на скакалке за 1 минуту, сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
«Когда я закончил, мои ноги дрожали, а разум отключился», — признался рекордсмен по имени Алапати Йимайер.
Путь Алапати к рекорду начался в средней школе, когда он из интереса начал заниматься в секции по прыжкам на скакалке, поначалу это казалось ему просто забавным, а потом он уже начал относиться к занятиям всерьез.
Вскоре он понял, что у него есть способности к этому виду спорта, и оставался допоздна после школы, чтобы потренироваться. Переломный момент наступил в колледже. Будучи студентом спортивной специальности в Университете Чанцзи, он присоединился к команде по прыжкам на скакалке, где проходил систематические тренировки под руководством известного тренера Чэнь Бинцзе.
«Тренер Чэнь не просто научил меня технике — он отточил мой ритм и укрепил мою психологическую устойчивость, особенно в условиях давления со стороны соперников», — говорит юноша.
В октябре 2024 года молодой человек завоевал титул чемпиона среди мужчин в прыжках со скакалкой за три минуты на Открытом чемпионате Китая по прыжкам со скакалкой. Достижение вдохновило его, и он решил побить мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Но это оказалось непросто.
«Трехминутные прыжки — это выносливость, а минутные — это взрывная сила. Сначала интенсивность была невыносимой. Мои ноги болели так сильно, что я не мог спать, но каждое небольшое улучшение приближало меня к цели», — объясняет спортсмен.
Подтвердив новый рекорд, юноша буквально был вымотан до предела.
«Когда таймер остановился, у меня даже не было сил праздновать — я был совершенно измотан», — поделился он.
Теперь рекордсмен хочет использовать свой опыт, чтобы вдохновлять других и стать тренером по прыжкам со скакалкой. Он считает, что ему есть чем поделиться в плане опыта и спортивных навыков. Для тех, кто мечтает побить рекорд Гиннесса, китаец дал совет: «Дерзайте. Вы никогда не узнаете своих пределов, пока не попробуете».
Ранее 58-летняя бабушка (у нее 12 внуков) из Канады стояла в планке 4,5 часа и побила женский рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Все родственники собрались, чтобы поддержать ее во время фиксирования рекорда. Донна-Джин Уайлд много лет работала учителем в школе, а недавно вышла на пенсию. Сама рекордсменка призналась, что происходящее далось ей нелегко и в течение последних 30 минут она сосредоточилась на том, чтобы «дышать, сохранять спокойствие и не трястись». Но упасть в грязь лицом на глазах у внуков и своих учеников, которые тоже пришли ее поддержать, она просто не могла себе позволить.
А в октябре 2022 года в Мексике побили мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, по танцам на батуте. Там участие в прыжках приняли почти 4 тыс. человек, включая мэра столицы, 60-летнюю Клаудию Шейнбаум-Пардо. Организаторы заявили, что более 4065 человек прыгали на батутах, но 130 участников были дисквалифицированы, поэтому зафиксировали официальное участие 3935 человек. Фитнес на батутах в центре Мехико длился более 30 минут, у участников было право на короткие паузы для отдыха не более 15 секунд. Судья Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что рекорд установлен.