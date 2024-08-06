Китаец постарел на десятки лет после полугода жизни в горах

Житель Китая провел пять месяцев своей жизни в горах и стал выглядеть как минимум в два раза старше своего возраста. Об этом пишет Oddity Central.
После тяжелого расставания с девушкой 24-летний житель китайской провинции Хэбэй начал страдать депрессией. Когда он услышал, что пеший поход по Цинхай-Тибетскому плато может «очистить разум», он собрал свои вещи, уложил их в маленькую тележку и принял аскетический образ жизни.
За пять месяцев путешествия молодой человек обрел ясность, которую так долго искал, однако за это же время он изменился до неузнаваемости. Его кожа лица стала дряблой и морщинистой, а на голове появилась лысина. По словам парня, причина кроется в воздействии прямых солнечных лучей.
Помимо прочего, житель Китая решил отрастить бороду и усы, чтобы защититься от ультрафиолета. И такое преображение сделало его только старше.
Молодой человек рассказал, что пользователи Сети много раз просили показать удостоверение личности и утверждали, что он не мог родиться в 2000 году. «Через время я смирился, что некоторые люди просто не могут поверить, что мне чуть за 20», — говорит парень.
Когда молодой человек стал известным на весь Китай, он заявил, что не намерен меняться, так как чувствует себя хорошо в своем теле.
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Анна Морозова