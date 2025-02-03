Китаец подарил девушке помолвочное кольцо, но она его раскусила

«Внимание, мужчины! Никогда не прячьте помолвочные кольца в еду!» — пост с таким заголовком завирусился на днях в китайских социальных сетях.
Автор поста, девушка по фамилии Лю, уяснила эту горькую правду на личном опыте: ее молодой человек решил сделать своей избраннице предложение необычным способом, но романтическая идея закончилась провалом. Брачно-гастрономической историей поделилась газета South China Morning Post.
Лю живет в провинции Сычуань на юго-востоке Китая. У нее есть парень, с которым они уже какое-то время встречаются, после чего тот решил узаконить отношения и предложить ей руку и сердце.
Сделать это мужчина решил дома, но позаботился о торжественности момента: испек пирог с начинкой из клубней таро (азиатский вариант картофеля) и жоусун (второе название «мясные нити» — измельченная сушеная свинина). Главной же начинкой в пироге было обручальное кольцо, которое стало сюрпризом за ужином.
Впрочем, все сразу пошло не так: будущая невеста пришла с работы очень голодной и сразу же накинулась на пирог. «Я активно жевала мясные нити, как вдруг почувствовала что-то твердое, и немедленно это выплюнула», — вспоминает девушка.
Сначала Лю услышала, что, вероятно, пирог был некачественный, и ее парень пожалуется в магазин. Но, увидев в глазах невесты испуг, он взял выплюнутый предмет, протер салфеткой и сказал: «Солнышко, боюсь, что это кольцо, с которым я хотел сделать тебе предложение».
Лю приняла эти слова за неуместную шутку, но потом увидела, что твердый предмет и правда оказался золотым кольцом — точнее, тем, что от него осталось. Парень спросил Лю: «Что нам теперь делать? Мне вставать на колено?» Лю засмеялась, но предложила завершить неудачно начавшуюся затею.
В итоге, вдоволь насмеявшись, пара все-таки довела ритуал до конца: Лю ответила мужчине согласием. Девушка пишет, что для нее это стало самым ярким событием за год.
«Я никогда этого не забуду, но делать так предложение рискованно — надеюсь, что наша история послужит другим примером, и никто не попытается этого повторить», — рассказала она СМИ.
Видео из поста завирусилось в соцсетях. Комментаторов сильнее всего восхитила сила укуса Лю, которую сравнили с взрослым гепардом. «Поздравляем вас обоих, особенно невесту с крепкими зубами!» — написал один из читателей.
Другой же прибавил, что настоящая любовь крепче любого золота, и описанная ситуация — отличное тому подтверждение. Пользователи сошлись во мнениях, что этой паре явно будет, что вспомнить до самой старости, но посоветовали больше ничего в еду не прятать.
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