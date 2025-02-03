Китаец подарил девушке помолвочное кольцо, но она его раскусила

Другой же прибавил, что настоящая любовь крепче любого золота, и описанная ситуация — отличное тому подтверждение. Пользователи сошлись во мнениях, что этой паре явно будет, что вспомнить до самой старости, но посоветовали больше ничего в еду не прятать.