Китаец отказался продавать дом и теперь живет внутри автострады

Хуан Пин уже поделился с местными СМИ, что сомневается в том, насколько правильно поступил: все в доме дрожит от строительства, а все поверхности покрыты песком и пылью. Пин, который живет в доме вдвоем с 11-летним внуком, старается проводить дни в городе — домой они возвращаются лишь под вечер, когда работы стихают.