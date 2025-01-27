Китаец отказался продавать дом и теперь живет внутри автострады

Новая автострада в Китае попала во все мировые новости. Причина в необычной форме дорожного полотна — в одном месте оно неожиданно делает крюк в несколько десятков метров — и истории, которая стоит за этим решением.
Историей поделилось издание NDTV. Владельцы множества домов в городке Цзиньси недалеко от Шанхая оказался в типичной ситуации: государство наметило новый инфраструктурный проект (в данном случае — автостраду) и предложило владельцам домов продать недвижимость, которая оказалась на пути у дороги.
Все согласились, но один пожилой мужчина по имени Хуан Пин наотрез отказался расставаться со своим жилищем, хотя власти предлагали за домик сумму в 1,6 миллионов юаней (21,6 миллиона рублей).
Дорожные рабочие, впрочем, не стали судиться или уговаривать мужчину, а просто построили дорогу вокруг его дома с обеих сторон — теперь двухэтажное здание утопает в бетонном колодце. Дорога еще строится, но заработает уже этой весной.
Хуан Пин уже поделился с местными СМИ, что сомневается в том, насколько правильно поступил: все в доме дрожит от строительства, а все поверхности покрыты песком и пылью. Пин, который живет в доме вдвоем с 11-летним внуком, старается проводить дни в городе — домой они возвращаются лишь под вечер, когда работы стихают.
Мужчина уже подозревает, что когда по дороге начнут ездить автомобили, шум станет еще сильнее. Дорожное полотно находится чуть выше крыши двухэтажного дома, а чтобы попасть внутрь, Пин с внуком вынуждены идти по специально проложенным для них внутри бетонного фундамента трубам высотой в человеческий рост.
Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы согласился с их условиями. Теперь кажется, что я крупно просчитался.
По словам господина Пина, власти пытались прибавить к выплате за дом две (а потом даже три) отдельные квартиры, но он посчитал компенсацию недостаточной.
Впрочем, другие местные жители восхищаются стойкостью и поступком домовладельца: к его дому регулярно стекаются желающие поглазеть на необычный проект и сделать фотографию.
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