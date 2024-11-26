Китаец 20 лет чихал из-за игральной кости в носу

Чаще всего, если мы ощущаем дискомфорт в носу — это признак насморка или пыльного воздуха. Иногда — аллергии или более серьезных заболеваний. Но если проблема с непрерывным чиханием не решается уже несколько лет, стоит сходить к врачу и обследовать нос: вдруг в нем застряла игральная кость?
Звучит как бред, но именно это произошло с гражданином Китая: 23-летний Сяо Ма из города Сянь в провинции Шаньси на севере Китая в течение месяца страдал от непрекращающегося насморка, заложенного носа и соплей.
Самолечение никаких результатов не принесло. Мужчина обратился к китайской традиционной медицине — тоже безрезультатно. Не видя другого выхода, Сяо Ма записался к врачу, который пришел к выводу, что в носу пациента застрял инородный предмет.
Оказалось, что этим предметом была игральная кость, которая находилась в носу мужчины почти 20 лет, то есть всю его жизнь. Кубик провалился глубоко, в нижний носовой ход, где раздражал слизистую оболочку: за долгий период нахождения в носу он покрылся слизью, которая частично его разъела.
Врачи и пациент вместе пришли к выводу, что кубик попал в нос пациента, когда ему было 3 или 4 года. Точных обстоятельств, он, впрочем, не помнит: возможно, история обновится, когда родители юноши расскажут свою версию события.
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