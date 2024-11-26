Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китаец 20 лет чихал из-за игральной кости в носу

Он не подозревал, что в ноздре что-то застряло.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Чаще всего, если мы ощущаем дискомфорт в носу — это признак насморка или пыльного воздуха. Иногда — аллергии или более серьезных заболеваний. Но если проблема с непрерывным чиханием не решается уже несколько лет, стоит сходить к врачу и обследовать нос: вдруг в нем застряла игральная кость?

Звучит как бред, но именно это произошло с гражданином Китая: 23-летний Сяо Ма из города Сянь в провинции Шаньси на севере Китая в течение месяца страдал от непрекращающегося насморка, заложенного носа и соплей.

Самолечение никаких результатов не принесло. Мужчина обратился к китайской традиционной медицине — тоже безрезультатно. Не видя другого выхода, Сяо Ма записался к врачу, который пришел к выводу, что в носу пациента застрял инородный предмет.

Оказалось, что этим предметом была игральная кость, которая находилась в носу мужчины почти 20 лет, то есть всю его жизнь. Кубик провалился глубоко, в нижний носовой ход, где раздражал слизистую оболочку: за долгий период нахождения в носу он покрылся слизью, которая частично его разъела.

Врачи и пациент вместе пришли к выводу, что кубик попал в нос пациента, когда ему было 3 или 4 года. Точных обстоятельств, он, впрочем, не помнит: возможно, история обновится, когда родители юноши расскажут свою версию события.

Ранее рассказывали другую печальную новость про нос: россиянка сломала его, когда читала соцсети.