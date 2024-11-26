Китаец 20 лет чихал из-за игральной кости в носу

Чаще всего, если мы ощущаем дискомфорт в носу — это признак насморка или пыльного воздуха. Иногда — аллергии или более серьезных заболеваний. Но если проблема с непрерывным чиханием не решается уже несколько лет, стоит сходить к врачу и обследовать нос: вдруг в нем застряла игральная кость?