Кисть, краски, завоевание рынка. Зачем производству нужны художники

Однако на самом деле нет ничего более близкого к нашей повседневной реальности, чем художник. Дизайн и стиль постельного белья, мебели, посуды, одежды, автомобилей, общественного транспорта — это всё труд художников. Мало? Тогда подумаем об упаковке товаров — даже такие мелочи, как сухарики или чипсы, мы выбираем, в том числе и по выразительности пакетика, где они лежат. И это — тоже труд художников. В конце концов, открывая любое приложение на своём смартфоне, мы снова попадаем в пространство, оформленное и сконструированное специалистом по графическому дизайну. То есть опять-таки художником. По сути, именно они в ответе за привлекательность, или наоборот — убогий внешний вид всего рукотворного мира, который нас окружает.