Кисть, краски, завоевание рынка. Зачем производству нужны художники

Инерция сознания — штука серьёзная. Можно биться об заклад, что при слове «художник» многие представляют себе этакую богемную личность, витающую в облаках, погружённую в «высокое искусство» и максимально оторванную от реальности. Знакомо?
Однако на самом деле нет ничего более близкого к нашей повседневной реальности, чем художник. Дизайн и стиль постельного белья, мебели, посуды, одежды, автомобилей, общественного транспорта — это всё труд художников. Мало? Тогда подумаем об упаковке товаров — даже такие мелочи, как сухарики или чипсы, мы выбираем, в том числе и по выразительности пакетика, где они лежат. И это — тоже труд художников. В конце концов, открывая любое приложение на своём смартфоне, мы снова попадаем в пространство, оформленное и сконструированное специалистом по графическому дизайну. То есть опять-таки художником. По сути, именно они в ответе за привлекательность, или наоборот — убогий внешний вид всего рукотворного мира, который нас окружает.
И к этому надо относиться со всей серьёзностью. Люди старшего поколения скорее всего вспомнят, что многие товары советского производства, мало в чём уступавшие зарубежным аналогам, а иной раз и превосходившие их по ряду технических параметров, безнадёжно проигрывали по части дизайна, оформления и выразительности упаковки, не говоря уж о рекламе.
Стало быть, конкурентоспособность производства в значительной мере зависит от художников, которые там работают. И вот тут во всей остроте встаёт проблема кадров. Художников, причём не витающих в облаках, а целеустремлённых, понимающих свою роль в современном мире, надо где-то брать.
Так что появление и нынешнее быстрое развитие кластеров «Искусство и креативная индустрия» федерального проекта «Профессионалитет» можно только приветствовать. Это большое и очень нужное дело, поскольку проект в целом имеет задачей создать в сфере среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров, в которых прямо сейчас нуждаются предприятия. Самое важное, что студенты колледжей по этому проекту не просто овладевают профессиональными навыками, но и могут погрузиться в корпоративную культуру конкретного предприятия, которое станет их работодателем, а ведь для художника это зачастую просто неоценимо.
Сейчас в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для креативной индустрии ведётся подготовка молодых кадров в восьми регионах России. Это Вологодская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Псковская область, Ульяновская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Тверская область. И охват секторов, где найдут себе применение будущие специалисты, весьма впечатляющий. Создатели проекта предусмотрели буквально всё — здесь гармонично сочетаются традиции, инновации и забота о национальном культурном наследии.
Скажем, Псковский политехнический колледж после создания на его базе кластера «Искусство и креативная индустрия» готовит специалистов в сфере дизайна, реставрации, а также в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Что вполне соответствует специфике региона, где сосредоточено множество уникальных памятников истории и культуры, нуждающихся в охранных, консервационных и реставрационных работах. «На третьем курсе мы перешли на образовательную программу “Профессионалитет”, и я заметила большой скачок в качестве образования. Теперь колледж идет в ногу с предприятиями. Традиционные занятия с опытными преподавателями стали дополняться интерактивными проектами, воркшопами и большим количеством практических занятий, участием в творческих и креативных мероприятиях в регионе и стране. Я лично чувствую, что получаю не просто формальное образование, а настоящие практические навыки, максимально приближенные к реальной жизни. Благодаря “Профессионалитету” я уверена в завтрашнем дне и в возможности построить карьеру по своей специальности», — так оценила новшества студентка третьего курса колледжа Мария Евдокимова.
На Вологодчине кластер «Искусство и креативная индустрия» создан вообще на базе профильного учебного заведения — Вологодского колледжа технологии и дизайна. И, надо сказать, заведение преобразилось кардинально, что было отмечено третьекурсницей Викторией Архиповой: «В этом учебном году мы пришли словно в другой колледж. Потрясающая цветовая гамма, невероятные дизайнерские решения, красивая мебель и новое оборудование. Хочется творить и создавать прекрасные вещи, ведь любое искусство — это выражение любви — к семье, к Родине…».
Примерно то же, но с существенной поправкой на инновационные технологии, было создано и в Республике Башкортостан — там кластер появился на базе Уфимского колледжа технологии и дизайна. В него входит девять новых направлений: «Дизайн интерьера», «Проектирование и моделирование ювелирных украшений», «Моушн-дизайн», «Разработка и создание рекламной продукции», «Техника и технологии фотографии», «Техника и технологии видео», «Веб-дизайн», «Цифровой модельер», «Текстильный дизайн». Здесь можно только порадоваться разнообразию направлений, которые обогатятся молодыми специалистами. А в том, что это произойдёт довольно скоро, уверен директор колледжа Леонид Васильев:
С развитием технологий искусство становится более доступным для широкого круга людей. Применение инновационных технологий на новом оборудовании даёт возможность студентам в тесном сотрудничестве с работодателями экспериментировать с формами и подходами, делать творчество более многообразным и выразительным. Эти инструменты помогают создавать инновационные проекты и привлекать внимание к творческим работам, быть востребованными на рынке труда.
Думается, что человек, стоявший у истоков праздника Международного дня художника, был бы счастлив наблюдать такое развитие событий. Дело в том, что Николай Корнилов, тот самый художник, что «продавливал» учреждение праздника, к своей профессии пришёл не сразу — он был штукатуром, слесарем, и только на Омском заводе транспортного машиностроения имени Ворошилова начал посещать заводскую студию изобразительного искусства и художественного оформления…