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«Кишка охотника» и «Плита холода»: в Китае продают поддельные продукты из России

Из-за сближения двух стран на полках КНР появились товары, имитирующие российские бренды.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Na Bian/Bloomberg

В последние годы российский рынок во многом переориентировался на китайские товары, и отчасти то же можно сказать и про КНР: в этой стране вырос интерес к разнообразным товарам из России.

Как пишет Bloomberg, за последнее время в Китае открылись сотни магазинов с товарами из России. Менеджер одного из торговых центров Пекина объяснил западному изданию, что российские товары стали модным увлечением в Китае.

Самые популярные продукты — шоколадные конфеты, детские смеси и мороженое. Общий объем торговли России и Китая составляет 254 миллиарда долларов (21 триллион рублей).

Российские власти намерены открыть официальную сеть магазинов с российскими товарами, которая будет состоять примерно из 300 супермаркетов по всей стране.

Пока этого не произошло, в КНР стали чаще появляться продукты, которые имитируют российское происхождение: на их упаковке есть надписи на русском, иногда дизайн подражает российским брендам.

Множество товаров в «русских магазинах» оказываются даже дешевле китайских аналогов, но их российское происхождение вызывает вопросы: любому жителю России распознать подделку не составит труда.

Надписи на упаковке зачастую содержат грамматические ошибки, но куда заметнее смысловые — вот лишь несколько названий продуктов, которые якобы привезли из России:

  • Русская плита холода;
  • Мед зеленый незараженный;
  • Колбаса кишечная;
  • Кишки благородные;
  • Кукурузная кишка охотника.

Слово «кишка» встречаются в названиях колбас и паштетов.

По данным Bloomberg, ажиотаж на эту продукцию понемногу падает — возможно, с открытием официальных российских магазинов он снова вырастет.

Согласно прошлогоднему соцопросу, ⅔ жителей КНР относятся к России положительно: во многом это отношение сформировано информационной политикой КНР.

Кроме того, активно развивается и российский туризм: как пишет издание, сейчас поток российских туристов второй по величине в КНР — а до пандемии он не входил даже в топ-10.