Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов

«Медицинский центр “Совермед” с 11 ноября 2024 года добровольно решил более не оказывать услуги по медикаментозному прерыванию беременности. Мы надеемся, что таким образом внесём вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране», — говорится в заявлении руководителя кировской частной медицинской компании «Совермед» Сусанны Аникитиной-Юнгблюд.