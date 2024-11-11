Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя — РИА Новости. Кировская медицинская компания заявила о намерении отказаться от проведения абортов, глава региона Александр Соколов поддержал эту инициативу, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Руководитель кировской частной медицинской компании “Совермед” Сусанна Аникитина-Юнгблюд сообщила, что возглавляемая ею сеть медицинских учреждений добровольно отказывается от проведения медикаментозных абортов, и призвала коллег последовать этому примеру», — говорится в сообщении.
«Медицинский центр “Совермед” с 11 ноября 2024 года добровольно решил более не оказывать услуги по медикаментозному прерыванию беременности. Мы надеемся, что таким образом внесём вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране», — говорится в заявлении руководителя кировской частной медицинской компании «Совермед» Сусанны Аникитиной-Юнгблюд.
В заявлении отмечается, что «решение основано на глубоком уважении к жизни».
Губернатор Кировской области процитировал заявление руководителя медорганизации на оперативном совещании, назвав его «очень важной гражданской позицией медицинского сообщества».
«Мы готовим законопроект в этом ключе. Его разработали депутаты, члены партии “Единая Россия”. Надеюсь, что в обозримом будущем документ будет принят. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Ранее Мордовия, Тверская, Калининградская и Орловская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Административные штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Новгородской, Псковской, Вологодской областях, Приморье и Забайкалье. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.